Joan García: «Si en verano me llaman para el Mundial iré muy contento»

Joan García fue el protagonista del amistoso entre España y Egipto. En el minuto 62 del partido, Luis de la Fuente le hizo debutar con la selección española absoluta al cambiarle por David Raya. El portero del Barcelona fue más aplaudido que silbado y no encajó ningún gol. Tras el encuentro, fue preguntado por si se ve con opciones de ir al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

«No. Ves que puedes ir si te llaman para las convocatorias previas. Quedan dos meses todavía. Ahora me centro en seguir trabajando y rendir a buen nivel con el club y, si en verano me llaman para ir al Mundial, iré muy contento», respondió el ex del Espanyol.

Joan García comentó sus sensaciones tras el especial debut en Cornellá, su antiguo estadio: «Increíble, es el sueño de niño debutar con la absoluta. Orgulloso por todo el trabajo hasta llegar aquí».

«Estaba suficientemente ilusionado con el partido que eso queda en segundo plano. Agradecido a la gente que me ha aplaudido y apoyado y contento por el debut, que es lo importante», añadió, cuestionado por los pitos de algunos aficionados.

«En el descanso me han dicho que me moviera un poco que podía ser que entrara. Ahí me he sentido más cerca de debutar, pero hasta que no entras y no vas hasta la portería, no te lo crees», finalizó el meta español.