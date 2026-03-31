La afición de Cornellá demostró este martes que no ha perdonado a Joan García… ni tampoco al seleccionador Luis de la Fuente. Varios aficionados silbaron los nombres, por un lado, del ex portero del Espanyol (ahora del Barcelona) y del técnico español, al que se la tenían guardada por no llegar a convocarle cuando aún jugaba en el equipo perico.

La pitada al seleccionador se debe a que, si le hubiera convocado la pasada temporada, el Espanyol se habría embolsado cinco millones de euros más. Y en cuanto a la de Joan García, pocas explicaciones hacen falta. Además, antes del himno de España, también hubo silbidos en el estadio hacia el de Egipto.

Ya ocurrió en la visita del Barcelona a Cornellá el pasado 3 de enero y este martes los aficionados pericos que acudieran a ver a la selección española contra Egipto quisieron volver a mostrar su descontento con pitos hacia el guardameta tras cambiar el Espanyol por el Barça el pasado verano.