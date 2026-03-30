De la Fuente: «Igual que yo respeto a los clubes, exijo que ahora respeten a la Selección»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del RCDE Stadium en la previa del amistoso que medirá este martes a España y Egipto. El combinado nacional jugará el que será el último encuentro amistoso previo a conocer la lista de convocados para el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Antes de comenzar, quiso dar el pésame a Ferran Martorell, ex presidente del Espanyol.

A continuación, comenzó analizando el once que sacará y los posibles cambios: «Vamos a refrescar el equipo. Es una decisión que teníamos tomada desde que terminó el anterior. Vamos a sacar un equipo competitivo porque queremos seguir ganando. Ahora están en la Selección, que también demanda máximo rendimiento».

Sobre el favoritismo de cara al Mundial, fue claro: «Me encanta. A todo el mundo le gusta que hablen bien de uno. Cogemos el guante. Esos halagos vienen del exterior, igual que yo hablo de otras selecciones. El que tenga dudas de que Francia es otra candidata a ganar el Mundial, apaga y vámonos. ¿En esa relación de selecciones está España? Claro que sí. Pero esto no garantiza nada. Tenemos que tener una actuación casi perfecta para tener posibilidades de ganar».

En la tercera pregunta salió el tema de la portería y Luis de la Fuente no desveló nada: «La decisión la tenemos tomada, pero vamos a ver como transcurre el partido. El portero que juegue lo conocerán mañana. No es un partido de los mal llamados amistosos. Nos jugamos el primer puesto en el ránking mundial y queremos seguir con esta dinámica. Veremos qué portero inicia y quién termina. No obstante, cualquier decisión que se tome será para ganar el encuentro».

De la Fuente habló de la lista para el Mundial y de los fijos: «La mejor de las noticias es que tenemos un grupo sólido y consolidado. Si no hay contratiempos, pero es que los hay, aunque hay 20 o 22 jugadores que tenemos claro que queremos que estén. El equipo está hecho y la gente que os tiene que acompañar también».

Sobre los posibles pitos a Joan García, comentó lo siguiente: «Que dejen esa tentación de pitar en casa. Que dejemos los localismos al lado. Que disfrutemos de una bonita y gran selección».

También habló del regreso a Barcelona: «Me encanta, tengo ganas de vivirlo. Todos los que vivimos el día a día de la Selección tenemos muchas ganas de vivir el día de mañana y, además, con un aliciente muy importante para seguir siendo líderes del ranking mundial». Por otro lado, analizó a Eric García: «Para que no haya dudas, ha estado conmigo en sub-19, sub-21, Juegos Olímpicos… Es un jugador muy querido por todos y por mí. Posibilidades tiene todas. Estaba en un momento muy bueno y ahora tenía una pequeña lesión que igual es lo que le ha impedido estar con nosotros. De aquí a dos meses las puertas se van a abrir para muchos y ojalá esté él y otros muchos recuperados y tengamos esa dificultad para hacer una lista de 26».

Se deshizo en elogios hacia Lamine: «Es un futbolista mejor que hace dos años, pero será mejor. Cada día tiene más peso en el equipo siendo tan joven. Todavía le queda mucho recorrido y su mejor versión está por llegar. Está en un momento muy dulce».

«No voy a decir si va a jugar de principio o no, pero si pensamos en sacar un partido para ganar, puede estar en la quiniela de salir de inicio. Durante el partido veremos si nos interesa. He dicho que mañana hay que refrescar al equipo, para no cansar a ciertos jugadores, o a todos. Yo pienso en todos los jugadores, no en uno. Aquí son jugadores de la selección española, no del Barça, del Betis o del Valencia», añadió.

«La excitación viene por todo lo que estamos haciendo. Yo quiero que se viva el espíritu de 2010. No hay nada más bonito que despertar ilusión en un país. Me hace sentir muy orgulloso», comentó. «Yo pienso únicamente en la Selección, los clubes hoy y aquí no me interesan nada. Igual que yo no opino de los clubes cuando están en la temporada. Estamos en la ventana de la Selección. Nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar para el Mundial. Antes lo mirábamos de reojo y ahora ya focalizado exclusivamente. Igual que yo respeto a los clubes, exijo que ahora respeten también a la Selección», dijo a aquellos que critican a las selecciones.

«Es que no sé qué debo tener en cuenta. Mi responsabilidad, insisto, es sacar al mejor equipo. Me parece muy bien que cada uno tenga su corazoncito, pero el mío, la selección, es más grande. La lesión de Raphinha es desgraciada, pasa en el fútbol, tanto riesgo corren los jugadores del Barça como los del Madrid o de otros equipos. El Barça tiene a siete aquí y es muy buena señal, pero yo tengo una responsabilidad con un país», añadió.

«Creo que Nico ya se ha incorporado a los entrenamientos de campo con sus compañeros y es muy buena noticia, desconozco los plazos de recuperación. Mikel Merino algo de más larga duración, está muy ilusionado. Creo que van a llegar los dos en condiciones de estar en el Mundial. He hablado con ambos. Son dos jugadores muy importantes para nosotros», comentó sobre ambos.