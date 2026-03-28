España mete miedo

No quiso, porque no quiso, Argentina jugar la Finalissima contra España este mes de marzo. Si desde Las Rozas tenían muchas ganas de este encuentro, desde Buenos Aires hicieron lo posible y, casi, lo imposible para evitarlo. No se atrevieron a decir que «no», pero sí tensaron la cuerda lo suficiente para evitarlo a toda costa. Ahora, viendo cómo juega al fútbol esta selección española, independientemente de quiénes sean los hombres que Luis de la Fuente pone dentro del terreno de juego, uno puede entender un poco más el pánico que tuvo la vigente campeona del mundo a medirse a la campeona de Europa.

Y es que España juega muy al fútbol. Tremendamente bien. En esta ventana de selecciones, Luis de la Fuente no pudo contar con Mikel Merino; Fabián Ruiz y Nico Williams no han podido estar en esta convocatoria por diferentes problemas físicos. El andaluz estará con total seguridad en el Mundial, al igual que el jugador del Athletic, que ha tenido una gran mejoría en las últimas semanas. El que va más justo es el navarro, aunque De la Fuente le esperará hasta el final. Tampoco están futbolistas como Carvajal, lejos de su mejor nivel físico.

Pero da igual, porque España sigue respondiendo y jugando a un gran nivel. Ante Serbia lo volvió a demostrar y lo volverá a hacer posiblemente el martes frente a Egipto. Luis de la Fuente ha sido capaz de crear un equipo donde cualquier nueva pieza que entra en escena rinde a la perfección, tal y como ha sucedido con un Víctor Muñoz, que en su debut ha puesto encima de la mesa una candidatura más que competitiva para estar en el Mundial de este verano.

España juega de memoria

De la Fuente ha sido capaz de conformar una selección española que juega de memoria independientemente de los jugadores que estén sobre el césped. Fermín fue el mejor ejemplo, ya que fue titular por primera vez con España para firmar 45 minutos llenos de energía y calidad.

En el segundo tiempo, cuando comenzaron los cambios, variaban las caras de los futbolistas, pero la idea de juego seguía siendo la misma. España combina, toca y asfixia a su rival. Lo lleva al límite, porque el equipo de Luis de la Fuente no deja de demostrar que está a otro nivel.

Por todo esto, a falta de jugar tres amistosos más antes de debutar contra Cabo Verde en Atlanta el próximo 15 de junio, España puede gritar al mundo entero que está preparada para lo que venga en Norteamérica durante un mes y medio en el que el objetivo es bordar la segunda estrella.