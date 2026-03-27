Lo de Oyarzabal con España empieza a ser inexplicable

Que venga Dios y explique lo que le pasa a Mikel Oyarzabal cuando se pone la camiseta de España. El capitán de la Real Sociedad puede estar mejor o peor con su club, que cuando llega el momento de defender a su país saca su mejor versión. El hombre de la Cuarta hizo dos golazos ante Serbia en el amistoso que se celebró en el estadio de La Cerámica. El primero, tras aprovechar un pase de Fermín y armar un potente disparo que dejó plantado al portero serbio. Y el segundo, con un zapatazo impresionante desde la frontal.

Mikel Oyarzabal se ha consolidado como el máximo goleador de la selección española desde que Luis de la Fuente se puso al frente del combinado nacional, sumando 18 dianas en 32 partidos hasta marzo de 2026. El delantero de la Real Sociedad es una pieza clave en el ataque, superando en goles durante esta era a cualquier otro delantero.

Rodrigo está de vuelta

Volvió a ser titular con España desde el 8 de septiembre de 2024, en la goleada de España ante Suiza. Después, llegó una desgraciada lesión que lo frenó todo. Muchos meses en el dique seco, una aparición fugaz el pasado mes de septiembre y muchas ganas de volver a ser importante siendo el líder del combinado nacional. Con el brazalete puesto, fue el líder de la selección española en la medular. 76 minutos para ilusionarse.

La gestión de la portería

Es el gran foco de esta convocatoria de España. Luis de la Fuente citó a cuatro guardametas, descartó a Joan García para el duelo contra Serbia, apostó de inicio por Unai Simón y el seleccionador decidió que jugara los 90 minutos. Por lo tanto, los cuatro guardametas no van a jugar en estos dos amistosos y está por ver si el titular contra Egipto juega también el duelo completo.

Víctor Muñoz ya está aquí

El jugador de Osasuna, que está cuajando una gran temporada en su estreno en Primera, se convirtió en internacional jugando contra Serbia. El catalán saltó al terreno de juego en la segunda mitad para ocupar la banda derecha. En las primeras acciones se le vio algo tímido, pero a la primera que tuvo dejó su huella. Ferran Torres le asistió para definir con el exterior a la perfección y convertir su debut, si no lo era ya, en una noche inolvidable.

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