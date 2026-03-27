España – Serbia, en directo: horario y dónde ver el amistoso de la Selección hoy

La selección española de fútbol se mide a Serbia en el Estadio de la Cerámica en la que será una de las últimas pruebas del combinado nacional antes del Mundial que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Este choque tenía que haber sido ante Argentina en la Finalissima, pero tuvo que ser cancelado y ahora será un amistoso más para los de Luis de la Fuente. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el España – Serbia.

España – Serbia, en directo

Mirando al Mundial 2026

Esta es la última convocatoria que hará Luis de la Fuente antes del Mundial del próximo verano. Es posible que el técnico riojano opte en la siguiente y lista por llamar a más jugadores y dar unos días después la definitiva, pero para este parón, donde España jugará ante Serbia y Egipto, el seleccionador nacional va a poder hacer varias pruebas para tomar la decisión final de quiénes nos representarán en la Copa del Mundo. Por ahora, una de las grandes novedades era Joan García, pero el portero del Barcelona ha sido uno de los descartes para este choque.

Sin Finalissima

Hay que recordar que la selección española de fútbol masculino tendría que estar hoy en Qatar jugando frente a Argentina la Finalissima que mide al campeón de la Eurocopa y al de la Copa América. Finalmente, por el conflicto bélico que existe en Oriente Medio se decidió cancelar el choque para preservar la seguridad de ambos combinados y no se llegó a un acuerdo para recolocar el choque. Es por ello que la Real Federación Española de Fútbol tuvo que moverse rápidamente para buscar a un nuevo rival y un campo donde jugar, encontrando a Serbia y el Estadio de la Cerámica.

Partidazo en el Estadio de la Cerámica

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este apasionante España – Serbia que corresponde al primer partido amistoso de los dos que jugará la selección española de fútbol masculino en este parón internacional. El combinado que dirige Luis de la Fuente espera poder llevarse el triunfo en el Estadio de la Cerámica para seguir cogiendo sensaciones de cara a la Copa del Mundo que van a tener que disputar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, ya que está será uno de las últimas pruebas que van a tener.