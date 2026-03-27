España – Serbia, en directo: horario y dónde ver el amistoso de la Selección hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del partido amistoso España - Serbia
Este España - Serbia es el primer amistoso que jugará la selección española y se jugará en el Estadio de la Cerámica
Luis de la Fuente seguirá haciendo pruebas en la Selección de cara al Mundial 2026
La selección española de fútbol se mide a Serbia en el Estadio de la Cerámica en la que será una de las últimas pruebas del combinado nacional antes del Mundial que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Este choque tenía que haber sido ante Argentina en la Finalissima, pero tuvo que ser cancelado y ahora será un amistoso más para los de Luis de la Fuente. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el España – Serbia.
España – Serbia, en directo
Mirando al Mundial 2026
Esta es la última convocatoria que hará Luis de la Fuente antes del Mundial del próximo verano. Es posible que el técnico riojano opte en la siguiente y lista por llamar a más jugadores y dar unos días después la definitiva, pero para este parón, donde España jugará ante Serbia y Egipto, el seleccionador nacional va a poder hacer varias pruebas para tomar la decisión final de quiénes nos representarán en la Copa del Mundo. Por ahora, una de las grandes novedades era Joan García, pero el portero del Barcelona ha sido uno de los descartes para este choque.
Sin Finalissima
Hay que recordar que la selección española de fútbol masculino tendría que estar hoy en Qatar jugando frente a Argentina la Finalissima que mide al campeón de la Eurocopa y al de la Copa América. Finalmente, por el conflicto bélico que existe en Oriente Medio se decidió cancelar el choque para preservar la seguridad de ambos combinados y no se llegó a un acuerdo para recolocar el choque. Es por ello que la Real Federación Española de Fútbol tuvo que moverse rápidamente para buscar a un nuevo rival y un campo donde jugar, encontrando a Serbia y el Estadio de la Cerámica.
Partidazo en el Estadio de la Cerámica
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este apasionante España – Serbia que corresponde al primer partido amistoso de los dos que jugará la selección española de fútbol masculino en este parón internacional. El combinado que dirige Luis de la Fuente espera poder llevarse el triunfo en el Estadio de la Cerámica para seguir cogiendo sensaciones de cara a la Copa del Mundo que van a tener que disputar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, ya que está será uno de las últimas pruebas que van a tener.
¡Comienza el España – Serbia!
Rueda ya el balón en el Estadio de la Cerámica. ¡Sacó de centro Serbia!
¡El himno de España!
Suena el himno de la selección española y todo el Estadio de la Cerámica vibra cuando se escucha por megafonía. Previamente sonó el de Serbia.
¡5 minutos!
No falta nada para que arranque este partido amistoso entre España y Serbia en el Estadio de la Cerámica. En breves momentos los jugadores saldrán al césped para escuchar los himnos nacionales.
La previa
Aprovechamos que no queda nada para que comience este partido de la selección española para dejarles la mejor previa del España – Serbia.
Álex Baena
El futbolista del Atlético de Madrid también atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al España – Serbia y habló sobre la Selección, pero también sobre la polémica del derbi. Las declaraciones de Álex Baena.
El último amistoso pre Mundial
España jugará una semana antes del arranque del Mundial 2026 un último amistoso preparatorio. La selección española se enfrentará a Perú.
Luis de la Fuente
El seleccionador nacional analizó la actualidad del combinado español, pero también habló sobre un futbolista del que se espera su mejor nivel y que hoy es titular: Rodri Hernández. Las declaraciones de Luis de la Fuente.
Alineación de Serbia
También hemos conocido ya el once del combinado serbio para este partido amistoso que se juega en el Estadio de la Cerámica. Esta es la alineación oficial de Serbia contra España hoy: Vanja; Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Mimovic, Stankovic, Gudelj, Kostic, Sergei Milinkovic-Savic; Birmancevic, Mitrovic.
La portería de España
Sin duda, este es el mayor debate de la Selección de cara a la convocatoria para el Mundial 2026. Joan García ha irrumpido con fuerza, aunque hoy ha sido el descarte de Luis de la Fuente. El casting en la portería de España ha comenzado.
A qué hora empieza el partido de la selección española
Recordamos que el España – Serbia fue fijado en el horario de las 21:00 horas (horario peninsular), por lo que queda menos de una horita para que comience el choque en el Estadio de la Cerámica.
La camiseta de España
La selección española estrenará hoy la segunda equipación que lucirá en el Mundial 2026, que será de color blanco.
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Nico Williams, la gran noticia
El extremo ha vuelto a entrenarse con el Athletic Club y si las lesiones le respetan de aquí a final de temporada Nico Williams podría estar en el Mundial 2026.
Dónde ver por TV el partido de la Selección hoy
Recordamos que este partidazo que jugará la selección española se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Recordamos también que ofreceremos la narración gratis en streaming y en vivo online del amistoso España – Serbia.
Alineación de España
Ya conocemos el once de Luis de la Fuente para afrontar este amistoso ante Serbia y ojo porque hay alguna que otra sorpresa. Esta es la alineación oficial de la selección española contra Serbia: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal.
¡Todo preparado en La Cerámica!
Queda una horita media para que comience este partidazo entre la selección española y Serbia, por lo que en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Min 3
Posesión de España
En estos primeros minutos la selección española está disfrutando de la posesión del balón.