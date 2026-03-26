España jugará contra Perú en Puebla el último amistoso previo al Mundial

España ya tiene definido su último ensayo antes del Mundial. La Selección disputará un amistoso en México ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, a solo siete días de su debut en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Un test exigente, lejos de casa y en un contexto muy similar al que se encontrará el equipo en el torneo, ya que deberá jugar contra Urugauy en Guadalajara la tercera jornada de la fase de grupos.

El partido no es casualidad. Responde a una estrategia muy cuidada por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que lleva tiempo trabajando en su aterrizaje en suelo mexicano. El presidente, Rafael Louzán, viajará próximamente a México para presentar el encuentro junto a Alejandro Armenta, gobernador del Estado de Puebla, uno de los grandes impulsores de esta cita dentro del plan de promoción deportiva del país liderado por Claudia Sheinbaum.

El escenario no será uno cualquiera. El estadio Cuauhtémoc, con capacidad para más de 50.000 espectadores, es un recinto con historia, sede de los Mundiales de 1970 y 1986, y hogar habitual del Club Puebla. Un estadio con sabor a gran cita que servirá como termómetro real para medir a la selección en la antesala del torneo.

Bajo el lema «Puebla, tierra de campeones; la prueba final», España volverá a jugar en este estado por segunda vez en su historia y sumará su octavo partido en México. Enfrente estará Perú, un rival al que siempre ha superado en sus tres precedentes. El último, en 2008, días antes de que la selección dirigida por Luis Aragonés levantara la Eurocopa en Viena.

La vigente campeona de Europa y número uno del ránking FIFA ya tiene marcada la hoja de ruta. Y esta parada en Puebla no será una más: será la última prueba antes de empezar a competir de verdad. Antes, el día 4 de junio, la idea es despedirse de suelo español jugando contra Irak en Riazor, aunque este duelo aún no es oficial.