España presenta ante Serbia su nueva camiseta para el Mundial 2026: diseño inspirado en la literatura y pensado para el calor extremo

España estrena la que será su segunda equipación para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en el amistoso que enfrentará al combinado nacional contra Serbia en el estadio de La Cerámica de Villarreal. La elástica ha gustado mucho tanto a los aficionados como a los propios jugadores y al seleccionador. Junto con la roja de siempre, esperan bordar la segunda estrella este verano en Norteamérica. En un principio estaba previsto que se estrenara en la Finalissima contra Argentina, pero finalmente no ha sido posible.

Según informó la Federación en un comunicado, «la segunda equipación de España se inspira en la tradición literaria del país y está diseñada para ayudar a los jugadores en condiciones de calor extremo». La selección también recupera el tradicional logo de Adidas que regresa a la Copa del Mundo 36 años después.

«El diseño de la nueva segunda equipación de España toma como referencia la rica tradición literaria del país. Sobre una base en blanco roto, que evoca el color de una página, el diseño incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos», ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

En esta segunda camiseta de España para el Mundial se añadirán elementos dorados y burdeos a las mangas y el cuello, mientras que la inscripción «ESPAÑA» estará en la parte posterior del cuello, con la distintiva letra Ñ, que celebra el idioma español y su herencia cultural. «Con este lanzamiento, adidas refuerza su vínculo histórico con el fútbol y con la selección española a través de una prenda que combina innovación, simbolismo e identidad nacional en el mayor escenario del fútbol mundial», dice el comunicado.

«La colección supone además un hito para la marca al devolver el trébol a la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en 36 años. Presente en el lado derecho del pecho, este símbolo recupera una de las señas de identidad más icónicas de adidas en un momento clave para la cultura del fútbol, en el que la camiseta trasciende cada vez más el terreno de juego y las gradas», informa la firma alemana en su página web.

Esta segunda camiseta de España para el Mundial también hará una oda a la comodidad, ya que está diseñada para competir en máxima exigencia y en condiciones climáticas variables. «Para responder a escenarios de mucho calor, adidas incorpora tejidos con elasticidad mecánica y mapeado corporal en 3D junto con materiales CLIMACOOL+, pensados para evacuar el sudor con mayor rapidez y ayudar a mantener a los jugadores secos durante más tiempo», informa.