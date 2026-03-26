Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el partido amistoso España - Serbia Este España - Serbia es amistoso y se jugará en el Estadio de la Cerámica La selección española juega este partido amistoso tras la cancelación de la Finalissima frente a Argentina

España y Serbia se enfrenta en este partido amistoso que tuvo que improvisarse a contrarreloj tras la cancelación de la Finalissima, que finalmente no se pudo disputar por los problemas que existen en Oriente Medio, ya que se iba a disputar en Doha. Ahora Luis de la Fuente tiene este choque para intentar seguir haciendo pruebas de cara al Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el duelo que jugará la selección española de fútbol masculino.

Horario del España – Serbia: cuándo es el partido de la selección española

La selección española de fútbol masculino recibe en el Estadio de la Cerámica a Serbia para disputar un partido amistoso del último parón de selecciones antes del Mundial 2026. Realmente los de Luis de la Fuente tenían que enfrentarse a Argentina en la Finalissima, pero el conflicto bélico en Oriente Medio y la imposibilidad de que ambas federaciones llegasen a un acuerdo provocó que se cancelase y que España tuviese que moverse rápidamente para poder disputar un encuentro en estas fechas.

A qué hora es el partido amistoso España – Serbia

Ambas federaciones llegaron a un acuerdo para programar este emocionante España – Serbia correspondiente a los partidos amistosos de este parón internacional para este viernes 27 de marzo. El horario acordado por ambas partes ha sido el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones sin incidentes para que el árbitro pueda hacer sonar su silbato para marcar el inicio de manera puntual en el Estadio de la Cerámica.

Dónde y cómo ver gratis el España vs Serbia en directo por TV online y en vivo

RTVE es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que juegue la selección española de fútbol masculino. Este amistoso España – Serbia se podrá ver en directo por televisión a través del canal de La1. Esto significa que todos los aficionados del equipo dirigido por Luis de la Fuente van a poder disfrutar gratis y en abierto de lo que haga el combinado nacional en el Estadio de la Cerámica.

Todos aquellos aficionados que siguen incondicionalmente a la selección española de fútbol masculino y los amantes del deporte rey en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Serbia mediante la aplicación RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que recordar que se podrá acceder a la página web del ente público para seguir con todo lujo de detalles lo que ocurra en el Estadio de la Cerámica.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en este partido amistoso que protagoniza la selección española de fútbol masculino. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Serbia desde una hora y media antes de que comience el choque y una vez se escuche el pitido final en el Estadio de la Cerámica publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde la casa del Villarreal.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Serbia

Por otro lado, todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol masculino que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este emocionante partido amistoso España – Serbia podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrán conectar con el Estadio de la Cerámica para narrar lo que estén haciendo los de Luis de la Fuente.

En qué estadio se juega el partido España – Serbia

El Estadio de la Cerámica, conocido anteriormente como El Madrigal y ubicado en la ciudad de Villarreal, será el escenario donde se disputará este amistoso España – Serbia. Fue inaugurado en 1923, por lo que hace unos años celebró su centenario y tiene capacidad para 23.500 aficionados. Se espera un lleno para este choque de la selección española de fútbol masculino, que tuvo que improvisarse tras la cancelación de la Finalissima.