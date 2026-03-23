Joan García se corona y se gana la llamada de España

Joan García se coronó el pasado domingo en el Camp Nou cuajando un partido enorme y salvando a su equipo contra el Rayo Vallecano. Fue el MVP del Barcelona y se gana con méritos propios la llamada de Luis de la Fuente para ir con la selección española absoluta por primera vez en su carrera. A partir de este lunes se concentrará por primera vez en Las Rozas tras uno de sus mejores partidos de la temporada con la camiseta azulgrana.

Joan García lo paró todo ante el Rayo Vallecano. Dejó la portería a cero ante el cuadro madrileño y lo hizo a base de paradas. Mejor dicho, paradones. El primero se lo hizo a Carlos Martín en un mano a mano a quemarropa en el primer minuto de juego. El resto los dejó para una segunda parte donde estuvo sublime.

El Rayo le perdonó la vida al Barcelona, pero también se topó con un gran Joan García. La única que se fue arriba fue la del Pacha Espino mandándola a las nubes en una ocasión que empezó en un 4vs1. El resto de ocasiones rayistas las atajó un gran Joan García.

Un disparo lateral de Álvaro García, un cabezazo a bocajarro en el primer palo de Unai López y un fuerte disparo de Jorge de Frutos ya en el minuto 89 de partido. El Rayo tuvo muchas más ocasiones que el Barcelona en la segunda mitad y Joan García se lució con unas paradas de mucho mérito. La belleza y el mérito de esas intervenciones fueron tremendas. Pero es que la importancia fue mucho mayor con el 1-0 final. Joan García fue determinante para que el Barça se llevase tres puntos de oro para ser más líder en Liga.

Sublime Joan García

«Muy contento por mi primera llamada con la selección absoluta. Con muchas ganas e ilusión también por estar ahí con los compañeros», dijo Joan García, que peleará por un puesto en la portería con Unai Simón, el titular de De la Fuente, David Raya y Álex Remiro. El ex del Espanyol también tranquilizó a la afición culé tras dar un susto en la primera parte: «Tenía un poco de sobrecarga, pero nada serio».

Así analizó Joan García la victoria por la mínima del Barcelona este domingo en el Camp Nou: «Teníamos claro que era importante conseguir esta victoria antes del parón, sufriendo más de lo que nos hubiera gustado». El fin de semana para él es inmejorable, ya que hace tan sólo dos días fue convocado con España y ahora justifica su presencia en la lista con una actuación sobresaliente y salvadora para su equipo en Liga.