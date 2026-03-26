Alineación de España contra Serbia: Unai Simón tiene el primer turno

La alineación de España para el encuentro que enfrenta al combinado nacional contra Serbia en el estadio de La Cerámica tendrá como gran novedad la presencia de Unai Simón bajo los palos. Luis de la Fuente ha citado a cuatro porteros y la idea del seleccionador es que todos tengan minutos, pero, por el momento, el que parte con ventaja es el portero del Athletic. No obstante, lo normal es que en el segundo tiempo el guardameta sea otro.

En cuanto a la defensa, Luis de la Fuente apuesta por un once muy reconocible en este primer amistoso. Pedro Porro jugará en el lateral derecho, Cucurella jugará en el costado izquierdo, mientras que la pareja de centrales será la formada por Huijsen y Laporte.

En el centro del campo, Zubimendi estará en el corte y será titular por delante de Rodrigo. La creación será cosa de Baena y Pedri. Y el tridente goleador será el formado por Lamine Yamal, que atacará por la derecha, Yeremy Pino, que lo hará por la izquierda, mientras que Oyarzabal será la principal referencia ofensiva.

Dos amistosos mundiales

España disputará este viernes un encuentro amistoso frente a Serbia en el estadio de la Cerámica, en Villarreal, en lo que supondrá una buena piedra de toque para medir sensaciones y ajustar mecanismos con la vista puesta en el Mundial del próximo verano. Será una prueba exigente ante un rival competitivo que obligará a los de Luis de la Fuente a mostrar su mejor versión desde el inicio.

Tras ese primer compromiso, el combinado nacional regresará a la acción el martes con un segundo amistoso frente a Egipto, esta vez en Cornellá, en el RCDE Stadium. Un duelo con un perfil diferente, ante una selección que destaca por su intensidad y velocidad, y que servirá para seguir afinando detalles tanto en lo colectivo como en lo individual. También será este partido especial porque supondrá el regreso del combinado nacional a Cataluña, donde no juega desde 2022.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el encuentro que enfrentará al combinado nacional contra Serbia: Unai Simón; Pedro Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Baena, Pedri; Lamine Yamal, Yeremi Pino y Oyarzabal.