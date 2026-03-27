Pone los pelos de punta: así sonó el himno de España en Villarreal

El himno de España sonó con fuerza en Villarreal en los prolegómenos del encuentro que enfrentó a la selección española y a Serbia en el estadio de La Cerámica. Antes del amistoso, los acordes nacionales sonaron en el escenario que colgó el cartel de no hay billetes y en el que se vieron de miles de banderas nacionales. Esta es la cuarta vez que la selección española juega en este feudo. La última vez fue 2018 ante Suiza, en un encuentro que acabó con empate. Las otras dos veces fueron frente a San Marino en 1999 y contra Chile en 2008, dos duelos que se saldaron con victoria española.

España se mide a Serbia en el estadio de La Cerámica con un aroma a test clave para el Mundial. Antes de que los hombres de Luis de la Fuente debuten el próximo 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta, jugarán cuatro amistosos. El primero contra el combinado serbio, el próximo martes frente a Egipto y, ya en junio, contra Irak en Riazor y frente a Perú en Puebla, aunque estos dos encuentros se tienen que confirmar.

Tras ese primer compromiso, el combinado nacional regresará a la acción el martes con un segundo amistoso frente a Egipto, esta vez en Cornellá, en el RCDE Stadium. Un duelo con un perfil diferente, ante una selección que destaca por su intensidad y velocidad, y que servirá para seguir afinando detalles tanto en lo colectivo como en lo individual. También será este partido especial porque supondrá el regreso del combinado nacional a Cataluña, donde no juega desde 2022.