Comienza el casting de la portería: sólo pueden quedar tres

En Villarreal arranca el casting de la portería. Luis de la Fuente decidió convocar a cuatro guardametas en esta ventana de marzo, en la que el combinado nacional afrontará dos amistosos ante Serbia y Egipto. El plan del seleccionador está claro: verlos a todos, repartir minutos y sacar conclusiones, aunque las decisiones definitivas todavía quedarán en el aire.

Los cuatro han encajado bien en la dinámica de Las Rozas, pero será el rendimiento de aquí a mayo -cuando se dará a conocer la convocatoria definitiva para el Mundial- el que marque la diferencia. Solo tres viajarán. Uno se quedará fuera. De la Fuente es consciente de que le espera una decisión delicada. En una lista de 26 jugadores, la FIFA sólo permite incluir a tres porteros. La competencia es real y el margen de error, mínimo.

Unai Simón, el dueño hasta ahora

El guardameta del Athletic sigue siendo, a día de hoy, el número uno. Unai Simón mezcla reflejos, personalidad y una tranquilidad que contagia al equipo en los momentos de máxima exigencia. Ha dado un paso adelante en la toma de decisiones y en el juego con los pies, cada vez más integrado en la salida de balón. Su experiencia en grandes torneos pesa, y mucho. No ha hecho nada para dejar de ser el jefe.

Joan García pisa fuerte

El portero del Barcelona llega para agitar el debate. Joan García es puro presente y futuro: ágil, valiente y con una capacidad de reacción que marca diferencias en distancias cortas. No se esconde en el uno contra uno ni en escenarios de presión. Se estrena con la Absoluta en este parón y su irrupción venía pidiéndose desde hace tiempo. Parece difícil imaginarle fuera del Mundial, pero la última palabra la tendrá el seleccionador.

David Raya, un secundario de lujo

Consolidado en el Arsenal, David Raya ofrece un perfil muy definido. Es uno de los mejores porteros en el juego de pies, clave para iniciar jugadas y superar la presión rival. A eso le suma colocación, lectura y capacidad de anticipación. Un portero moderno, ideal para equipos dominadores. Hay quien defiende que tiene argumentos de sobra para discutir la titularidad.

Álex Remiro, mucho más que un buen tipo

El guardameta de la Real Sociedad es sinónimo de regularidad. Álex Remiro rara vez falla, sostiene al equipo con intervenciones seguras y responde en el juego aéreo y en acciones de área. Su crecimiento ha sido constante y le ha colocado en la élite nacional. Además, dentro del vestuario suma tanto como en el campo. «Es un jugador pegamento», dicen quienes le conocen bien. Y eso también cuenta.