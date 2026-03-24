Joan García confía en estar en el Mundial: «Ir convocado significa que estoy más cerca»

Joan García fue la gran sorpresa de la última convocatoria de Luis de la Fuente antes del Mundial. El portero del FC Barcelona recibió la llamada de la Roja para los dos amistosos ante Serbia y Egipto junto con otros tres guardametas, pero el catalán no ha podido evitar esconder su felicidad por demostrar su motivación para entrar en la lista definitiva para Estados Unidos.

Una emoción que llegó cuando supo que la llamada de España por fin había llegado en su primer año en el Barça: «Tenía muchísimas ganas de, bueno, de tener la oportunidad de que me convocaran. Ha llegado ahora en esta convocatoria. La verdad, muy contento y con muchas ganas. Estaba en el gimnasio trabajando porque teníamos entrenamiento y un fisio se acercó a mí con el móvil y me enseñó que estaba convocado y me dio un abrazo. Tengo un hermano mayor que jugaba de portero y yo, como todos los hermanos pequeños, lo iba a ver cada fin de semana y un día, pues mira, yo creo que decidí que quería ser como él, que quería empezar en la portería y a partir de ahí. Y bueno, yo creo que fue una buena decisión en mi día a día».

«Yo, como persona fuera del fútbol, me considero bastante, bastante tranquilo. Hay que estar un poco locos para meterse ahí debajo, debajo de la portería, que te metan goles, te metan pelotazos. Pero bueno, creo que es un poco las dos, un poco de loco, pero también hay que estar tranquilo. Nunca he tenido ningún referente, pero bueno, yo cuando ya vas creciendo ya vas viendo a todos los porteros y con la selección».

También explicó su total admiración por los mejores porteros que pasaron por la Roja: «Bueno, evidentemente, cuando estaba Casillas, cuando estaba Víctor Valdés, y fue ya cuando crecí un poco más con De Gea, también me gustaba verlo y con todos los porteros me fijaba y de todos intentaba aprender un poquito. De Unai me gusta mucho, un poco la calma que transmite; transmite mucha calma, mucha tranquilidad en el juego. Creo que para un portero es importante transmitir calma y seguridad al equipo de Raya. Me gusta mucho lo activo que es en todas las facetas del juego, que es un portero valiente, que eso a mí me gusta».

Joan García no se asusta con la competencia

Una lista en la que tendrá que pelear minutos con Remiro, Raya y Unai para hacerse un hueco en la portería. «De los porteros que intentan ayudar en todo lo que puedan, ya sea con el juego de pies, saliendo a buenos aéreos; después, en portería, es rapidísimo. También Remiro; me gusta mucho el juego de pie que tiene y los reflejos. Creo que es un gato en portería muy rápido. A mí me gusta también ser un portero valiente, intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo y sobre todo te diría eso: un portero valiente que intenta ayudar al equipo siempre que te convoquen en año de mundial. Supongo que sí, que están más cerca de ir, pero bueno, al final, como voy a seguir igual que he seguido durante estos años, trabajando día a día, intentando mejorar. La verdad es que sería un sueño para mí y me haría muchísima ilusión», dijo Joan García.

«Lo afronto con muchas ganas de conocer a los compañeros, que hay muchos que no tengo la suerte de conocer todavía, y con mucha ilusión intentar dar lo mejor de mí, aportar en todo lo que pueda. Desde pequeño siempre me han acompañado a todos los campos cada fin de semana. Al final, cuando eres pequeño, a lo mejor no valoras tanto ese esfuerzo que hacen, pero cuando vas creciendo ves que, bueno, se han esforzado mucho y han hecho todo lo posible para que ese niño hiciera lo que le gusta. Entonces ahora que a lo mejor ya no, no sufren tanto o no se sacrifican tanto y lo pueden disfrutar un poco más, pues me acuerdo de ellos», concluyó.