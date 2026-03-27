Amistoso: España 3-0 Serbia

España no entiende de amistosos: doblete de Oyarzabal y debut goleador de Víctor Muñoz

España Serbia
Oyarzabal celebra su gol contra Serbia. (Getty)

El reloj superaba el primer cuarto de hora de partido cuando España le dio el primer bofetón a Serbia. Se lo dio fiel a su estilo colectivo. Lamine filtró por dentro a Fermín que controló y orientó la jugada a la izquierda donde Baena y Oyarzabal pusieron la rúbrica. El primero se abrió de piernas para dejar pasar el balón y que el segundo batiera a Milinkovic-Savic.

Gol número 23 de Oyarzabal con España. Iguala con Sergio Ramos y Alfredo di Stéfano. Palabras mayores. Aunque duró poco a su altura goleadora. Apenas veinte minutos después les superó con su 24ª diana. Recibió en la frontal de Cubarsí, se giró, sacó el misil y fusiló directamente a la escuadra de Milonkivc-Savic. Imposible para el meta serbio.

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