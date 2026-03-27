España no entiende de amistosos: doblete de Oyarzabal y debut goleador de Víctor Muñoz

El reloj superaba el primer cuarto de hora de partido cuando España le dio el primer bofetón a Serbia. Se lo dio fiel a su estilo colectivo. Lamine filtró por dentro a Fermín que controló y orientó la jugada a la izquierda donde Baena y Oyarzabal pusieron la rúbrica. El primero se abrió de piernas para dejar pasar el balón y que el segundo batiera a Milinkovic-Savic.

Gol número 23 de Oyarzabal con España. Iguala con Sergio Ramos y Alfredo di Stéfano. Palabras mayores. Aunque duró poco a su altura goleadora. Apenas veinte minutos después les superó con su 24ª diana. Recibió en la frontal de Cubarsí, se giró, sacó el misil y fusiló directamente a la escuadra de Milonkivc-Savic. Imposible para el meta serbio.