Nico Williams está de vuelta con el Athletic Club y puede optar al Mundial

El regreso de Nico Williams ya es una realidad. El extremo del Athletic Club ha vuelto a entrenar con el grupo después de más de un mes apartado por culpa de una pubalgia que ha marcado su temporada. Una lesión incómoda que le ha impedido rendir al máximo y que le obligó a parar a mediados de febrero para centrarse en su recuperación.

Durante este tiempo, el jugador ha estado trabajando al margen con tratamiento específico para dejar atrás unas molestias persistentes en el pubis. En total, han sido más de cinco semanas fuera de la dinámica del equipo, perdiéndose varios partidos importantes y sin poder tener continuidad. ￼

Su vuelta se ha producido este viernes en Lezama, donde ha sido recibido con buen ambiente y bromas por parte de sus compañeros, en una muestra del peso que tiene dentro del vestuario. Más allá de lo simbólico, lo importante es que Nico vuelve en un momento clave de la temporada, con el Athletic jugándose sus objetivos en el tramo final. Pero su regreso no solo importa en Bilbao. También lo hace a nivel internacional. El futbolista lleva meses arrastrando esta pubalgia, una lesión que incluso ha puesto en duda su presencia en el próximo Mundial con la Selección Española.

Objetivo Mundial

Por eso, este regreso se interpreta como mucho más que una simple vuelta a los entrenamientos. Es el inicio de una cuenta atrás. Si las sensaciones son buenas y no hay recaídas, Nico Williams podría volver a competir en los próximos partidos de Liga y recuperar su mejor nivel justo a tiempo.

El objetivo está claro: dejar atrás definitivamente la lesión, volver a ser decisivo con el Athletic y llegar en plenas condiciones a la gran cita del verano, el Mundial. Es un seguro a las órdenes de Luis de la Fuente, el cual, si sabe que Nico está bien, no se lo va a pensar ni un segundo para ponerlo en la convocatoria. Después de meses complicados, ha llegado la hora de volver al mejor Nico Williams.