Luis de la Fuente: «Vamos a ver al mejor Rodrigo que hemos visto nunca»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del amistoso que enfrentará a España y Serbia este viernes en el estadio de La Cerámica. El seleccionador español analizó el encuentro y, obviamente, tuvo que hablar sobre los porteros y la gestión que va a llevar a cabo con ellos en esta ventana de selecciones.

El seleccionador comenzó teniendo un recuerdo para Carolina Marín, que anunció su retirada. Luego, comenzó a responder preguntas. En la primera, analizó la gestión de los minutos: «Lo simplificamos como amistosos, pero para nosotros son preparatorios de competición. Hay que preparar muchas cosas, hay gente nueva. Intentaremos que jueguen la mayoría de los jugadores, pensando en sacar el mejor resultado y en terminar con las mejores sensaciones. Queremos ver a los futbolistas para que vivan la experiencia o para que se reencuentren con esta sensación».

Sobre los porteros y el ambiente, fue claro: «El ambiente es excepcional, somos unos privilegiados de estar con este grupo de futbolistas. Vamos a ver cómo se desarrollan los partidos. No quería decir la palabra prueba por decir que es algo nuevo, sino que creo que esto le vendrá muy bien a estos jugadores de cara al futuro. Queremos dar una buena imagen, tener una buena impresión. Ya estamos jugando el Mundial. Ya estamos pensando única y exclusivamente en el Mundial. Afrontamos estos partidos como si se tratase de una final».

«Me dice que es una persona excepcional. Ejerciendo de capitán, acogiendo a un futbolista de su misma demarcación que tiene un futuro fantástico. A Unai le queda muchísimo fútbol. Tenemos a cuatro de los diez mejores porteros del mundo. No nos vamos a equivocar, juegue quien juegue», continuó sobre los porteros y el halago de Unai Simón a Joan García.

También habló de los centrales de España: «Estamos viendo que hay una camada de jugadores jóvenes con capacidad para sustituir a cualquiera. Todavía queda mucho tiempo para recuperar a futbolistas que han sido y son importantes. Le Normand está en condiciones, pero hemos decidido ver a otros futbolistas. Estamos muy tranquilos. Tenemos a Mosquera con nosotros. Quitando a Laporte, estamos hablando de centrales de 19 años. Tenemos futbolistas para mucho tiempo. Todos tienen las puertas abiertas, hay tiempo para decidir. Son dos meses clave para valorar sus condiciones. Estamos muy tranquilos».

Por otro lado, habló de Lamine Yamal: «Siempre somos sensibles y siempre priorizamos la salud del futbolista. Pero tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, un reconocimiento y un prestigio que mantener. Estamos representando a la Selección Española y tienen que jugar los mejores en cada momento. Protegeremos a Lamine como protegemos a los 26 jugadores restantes en esta convocatoria. Para mí, todos son exactamente iguales. Daremos los minutos necesarios a cada uno. Y desde luego, siempre teniendo en cuenta la lectura del partido. Queremos ganar los dos partidos».

Al ser preguntado por el Francia-Brasil, fue claro: «También hay otras grandes selecciones. Quizás, en mi opinión, este es el Mundial con más candidatos al título. Francia, Brasil, Alemania, Colombia, Argentina, etcétera. Todos tienen posibilidades de llegar a la final y ganarla. Por supuesto que veremos el partido y analizaremos».

De la Fuente habló sobre cómo pueden jugar juntos Rodrigo y Zubimendi: «Pueden jugar juntos tranquilamente. Por capacidad, por calidad y por nuestro estilo. Zubimendi, en su club, también juega con dos mediocentros de perfil parecido. Los dos se complementan muy bien. Pero dependiendo del plan de juego, tenemos a otros jugadores y tenemos que encajarlos a todos. Siempre valoramos quién es el más conveniente».

A la hora de analizar la decisión de dar la Copa de África a Marruecos, no se quiso mojar: «Si fuera Marruecos, estaría encantado. Que tome las decisiones quien las tenga que tomar. Los profesionales tenemos que limitarnos a cumplir y a aceptar las normas».

Sobre cómo está físicamente Rodrigo, comentó lo siguiente: «Quizás en uno de los mejores momentos desde que ha salido de la lesión. Le veo rindiendo a un gran nivel, con un físico muy importante, soportando los 90 minutos como lo ha hecho siempre. Y le veo con una gran madurez. Yo siempre digo que estas lesiones tan duras te hacen salir más fuerte. A Rodrigo esto le ha venido bien en el sentido de madurar, de ver las cosas mucho más claras. Vamos a ver al mejor Rodrigo que hemos visto nunca».

También comentó la situación de Gavi: «Hemos hablado con él en diferentes ocasiones. Gavi es un futbolista muy especial por su rendimiento y por sus condiciones. Podemos esperarnos cualquier cosa de él en positivo. Quedan dos meses, muchísimo tiempo. Para valorar su rendimiento quedan muchos partidos. Valoraremos dentro de dos meses. A todos nos gustaría tener la duda de que puede estar con nosotros. Esa sería la mejor noticia».

De la Fuente analizó si ve más inquietud entre sus jugadores por la proximidad del Mundial: «Inquietud, seguro, porque el primero que está así soy yo. Estoy más excitado que últimamente, porque el foco ya está en el Mundial. Si yo no lo siento, no lo puedo transmitir. Estoy ilusionado, con unas ganas fantásticas de acercarnos al Mundial. Seguro que en el Mundial habrá jugadores que no están aquí hoy. Tienen que hacer mucho para estar aquí. Mañana el campo estará lleno y eso es un orgullo. Queremos estar a la altura de esa exigencia, ofreciéndole a toda España un partido a la altura».

Dejó claro que no le falta tiempo para que cale el mensaje de que «ya se está jugando el Mundial»: «No, porque conozco a mis futbolistas y sé que cuando llegan a la Selección entran en modo Selección. Saben que yo les exijo. Vienen aquí y están centrados en rendir para la selección. Independientemente de lo que tengan en un futuro en sus clubes. Están entregados a la causa, están centrados en demostrar el nivel que conocemos de ellos. Sé que hay mucha gente a la que le gustaría estar aquí, pero estoy muy tranquilo, encantado, orgulloso de dirigir este grupo. Estamos como locos por saltar mañana al terreno de juego».