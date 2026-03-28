Barcelona se rinde a España: lleno total contra Egipto tras una carrera contrarreloj de la Federación

Locura desatada en Barcelona para ver a la selección española cuatro años después en Cornellá. España no jugaba en Cataluña desde 2022, cuando disputó un amistoso frente a Albania y, ahora, volverá para medirse a Egipto. Un encuentro que servirá a los de ñ para seguir probándose de cara al Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de las dudas iniciales de la Federación, la afición ha respondido y se colgará el cartel de no hay billetes en el encuentro contra Egipto. Los socios del Espanyol agotaron las entradas de manera inmediata y, cuando llegó el turno del público general, la respuesta fue la misma para alegría de una Real Federación Española de Fútbol que ha sufrido mucho para que este partido sea una realidad.

Y es que se debe poner en valor todo lo que ha trabajado la Federación en este encuentro. En un primer momento, se iba a jugar en Qatar, pero el conflicto internacional entre Irán, Estados Unidos e Israel obligó a su cancelación. Luego, llegó la negativa de Argentina a jugar la Finalissima. España estuvo cerca de no encontrar un segundo rival, ya que cerrar el partido contra Serbia fue mucho más sencillo.

Cuando España pensó en Egipto para jugar este segundo amistoso en España, se encontró con problemas burocráticos. Especialmente complicado fue conseguir el visado de toda la delegación, pero, tras un trabajo incansable desde Las Rozas, se logró el objetivo y el partido se podrá jugar. Se debe reconocer el excelente trabajo de la Federación para organizar este encuentro en tiempo récord.

España, feliz en Cataluña

La Selección ha encontrado históricamente en Cataluña un lugar habitual para disputar partidos, tanto oficiales como amistosos. En total, ha jugado en 20 ocasiones en esta comunidad autónoma. Barcelona ha sido el principal punto de referencia, especialmente con el Camp Nou como escenario de grandes noches, incluyendo encuentros de clasificación que registraron llenos absolutos.

En los últimos años, Cornellà ha ganado protagonismo. El precedente más reciente es el España-Albania de 2022, un partido que dejó buenas sensaciones por la respuesta del público. En conjunto, España ha disputado más de una decena de partidos en Cataluña, con un balance positivo y una afición que siempre ha respondido.