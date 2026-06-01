Casi 900 detenidos y 178 policías heridos tras las celebraciones por la victoria del PSG en Champions

Más de 890 personas han sido detenidas en toda Francia como consecuencia de los disturbios producidos en París tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) en la Champions League. Así lo informó este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, que a su vez aseguró que hay un total de 178 agentes de las fuerzas del orden que han resultado heridos.

El número de arrestos es un 45 % superior al del pasado año, cuando se produjo la primera victoria del PSG en la Champions, cuyas celebraciones degeneraron también en altercados, señaló Núñez en una entrevista a la emisora France Info.

«Sabíamos que estas celebraciones iban a dar lugar a desmanes, disturbios, pillajes, ataques contra las fuerzas del orden. Por eso teníamos un gran dispositivo policial y había consignas de extrema firmeza en las intervenciones. Es lo que se ha hecho sistemáticamente», señaló para explicar el incremento en las detenciones tras las violentas celebraciones de los aficionados del PSG por la Champions.

«Este trabajo se ha hecho bien», subrayó antes de agradecer la acción de policías y gendarmes, e hizo hincapié en que fueron víctimas de «agresiones sistemáticas, lanzamiento de proyectiles, tiros de morteros» pirotécnicos. Sobre las razones de esa violencia, el ministro dio a entender que las razones hay que buscarlas más allá del fútbol.

En una línea paralela, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, insistió en que los altercados que han rodeado las celebraciones del triunfo del PSG «son inaceptables e incomprensibles para nuestros ciudadanos», y recordó el dispositivo «colosal» de seguridad que se había desplegado en previsión de incidentes, con 22.000 policías y gendarmes en toda Francia, 8.000 en París y su área metropolitana.

Un muerto por los violentos festejos del PSG

Un aficionado del PSG falleció durante la madrugada del sábado en París al sufrir un fuerte accidente de moto tras la celebración de la Champions League. El individuo, de 24 años, chocó contra un bloque de hormigón en un tramo de carretera cuando circulaba con su moto de cross y perdió la vida en una noche que estuvo repleta de altercados en la capital de Francia. Las violentas celebraciones de los aficionados del PSG han dejado ya casi 900 detenidos, un muerto y 178 policías heridos.