El ex DAO Pino dice que ‘Kitchen’ fue una «operación de inteligencia» para seguir el dinero de Bárcenas en Suiza

Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha defendido este lunes en el juicio de la Operación Kitchen en el que está acusado, que lo que hubo fue «una operación de inteligencia» para seguir la pista del dinero que Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular (PP), pudiera tener escondido en 2013 en cuentas bancarias en Suiza.

Así lo ha manifestado en su declaración como acusado en el juicio sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, para robar información a Bárcenas que pudiera comprometer a dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno de la formación.

Pino, a preguntas de su defensa, ha detallado que en 2013 llegó una información a la dirección adjunta operativa sobre la posibilidad de que Sergio Ríos, entonces chófer de Luis Bárcenas y también acusado en el juicio, hubiera sido «propuesto» para ir a Suiza en coche para «coger un dinero» del entonces tesorero del PP.

«La Operación Kitchen es una denominación que hace un periodista», ha dicho Pino. «Desde la óptica policial del DAO, cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que ir a montar un servicio, nos pongamos como nos pongamos», ha añadido, para después aseverar que no buscaban «documentos». «Lo que intentábamos era el dinero. Y, además, había noticias sobre la existencia de otras cuentas distintas», ha indicado.

A partir de entonces, según su versión, fue el comisario jubilado José Manuel Villarejo, también acusado en el juicio, quien se hizo «cargo del asunto» de captar al chófer del ex tesorero como colaborador. «Evidentemente, Villarejo me llega al poco tiempo y me dice que va a colaborar», ha subrayado Pino, que ha admitido que autorizó pagos de fondos reservados a Ríos porque «no tenía trabajo ni dinero» ante la entrada en prisión provisional de Bárcenas en el marco del denominado caso Gürtel. «Es un colaborador, le tenemos que pagar algo», ha agregado.

En relación a la «operación de inteligencia» que motivó la captación de Ríos como confidente, Pino ha explicado que recibió una llamada del comisario Andrés Gómez Gordo, también acusado en el juicio, que le comentó que «un chófer de Bárcenas está siendo tocado», esto es, que había interés por parte de otros cuerpos policiales –en este caso, ha dicho, la Guardia Civil– para que fuera colaborador.