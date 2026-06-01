El café más exclusivo del planeta no se sirve en París, Milán ni Nueva York. Hay que viajar hasta Indonesia para descubrirlo. Allí, entre volcanes, selvas tropicales y plantaciones de café, se produce el famoso Kopi Luwak, considerado el café más caro del mundo. ¿El motivo? Su elaboración es tan insólita como polémica: los granos son ingeridos y expulsados por un animal llamado civeta. Sí, literalmente sale de sus excrementos. Y aun así, o precisamente por eso una sola taza puede costar entre 80 y 90 euros en Europa, mientras que el kilo alcanza precios cercanos a los 900 euros.

El café más exclusivo del mundo: 900 euros el kilo

El proceso comienza cuando la civeta, un pequeño mamífero nocturno muy común en Indonesia, selecciona las mejores cerezas de café, aquellas que están en su punto exacto de maduración. El animal digiere únicamente la pulpa del fruto y expulsa los granos intactos. Después, estos se recogen, se limpian cuidadosamente, se lavan, se secan y se tuestan artesanalmente antes de convertirse en café.

Lo que hace tan especial al Kopi Luwak es que las enzimas digestivas de la civeta alteran la estructura del grano durante el proceso. Esto reduce notablemente el amargor y da lugar a un café mucho más suave, equilibrado y aromático, con notas terrosas, dulces y un sabor muy diferente al de cualquier otra variedad.

Pero Indonesia no sólo sorprende por este peculiar café. El país también se ha convertido en un destino muy popular para los amantes del café y el turismo gastronómico. Una curiosidad que llama la atención de muchos viajeros es que la mayoría de las plantaciones en Bali ofrecen degustaciones gratuitas de distintas variedades locales. El Kopi Luwak, eso sí, siempre se cobra aparte.

Entre las plantaciones más conocidas está Bali Pulina, situada en Tegallalang, cerca de Ubud. Allí los visitantes pueden recorrer gratuitamente la finca, conocer todo el proceso de elaboración y probar diferentes infusiones y cafés de sabores. Sólo se paga un suplemento si se quiere degustar una taza del famoso café de civeta.

Otra de las más visitadas es Satria Agrowisata, también en la zona de Ubud. Además de mostrar cómo se produce de manera tradicional, ofrece catas gratuitas de variedades locales como café de coco o vainilla, todo ello con impresionantes vistas a la selva balinesa.

Para quienes buscan una experiencia más natural y tranquila, Hidden Garden Coffee –también conocida como Hidden Coffee Bali– organiza tours gratuitos donde enseñan la preparación del café tradicional balinés y permiten disfrutar de degustaciones rodeados de vegetación tropical.