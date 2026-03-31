España – Egipto, en directo | Cómo va, dónde ver y resultado del partido amistoso de la Selección hoy en vivo gratis

España y Egipto se enfrentan este martes 31 de marzo en el partido amistoso internacional que se disputa en el RCDE Stadium de Cornellá. La reciente campeona de Europa afronta una de sus últimas pruebas antes del Mundial 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente introducirá cambios en su alineación titular en el último duelo de la ventana de selecciones. Sigue en directo en OKDIARIO el amistoso entre España y Egipto.

Sigue en directo el amistoso entre España y Egipto

España vuelve a pisar Barcelona para enfrentarse a Egipto en el que será el último amistoso antes de la lista de convocados para el próximo Mundial 2026. En un duelo que estaba previsto para disputarse en Qatar, el conflicto de Oriente Medio y la cancelación de la Finalissima han hecho que este partido se haya desplazado al RCDE Stadium de Cornellá. El estadio del Espanyol será testigo de lo que todo indica que será la penúltima aparición de la selección en España antes del Mundial. A falta de confirmación oficial, el último amistoso en territorio español antes del Mundial será en La Coruña contra Irak.

Así que después de arrasar a Serbia en La Cerámica, España buscará seguir con su inercia positiva de resultados y de paso confirmarse en el puesto número 1 del ranking FIFA de selecciones. En este partido, Luis de la Fuente apostará por rotaciones en el once titular. El seleccionador quiso mandar un mensaje a los que critican esta ventana de selecciones, que está sirviendo a los entrenadores para hacer las últimas pruebas antes del Mundial. «Como yo respeto a los clubes durante todo el año, pido respeto para nosotros en esta ventana que es muy importante», dijo el campeón de Europa y de la Liga de las Naciones con España.

Así que en OKDIARIO podrás seguir en directo todo lo que suceda antes, durante y después del España-Egipto que se disputa este martes 31 de marzo en el RCDE Stadium de Cornellá.