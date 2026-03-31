España – Egipto, en directo | Cómo va, dónde ver y resultado del partido amistoso de la Selección hoy en vivo gratis
Sigue en directo el amistoso entre España y Egipto que se disputa en el RCDE Stadium de Cornellá
¿A qué hora juega España contra Egipto?
Consulta la alineación oficial de España contra Egipto
España y Egipto se enfrentan este martes 31 de marzo en el partido amistoso internacional que se disputa en el RCDE Stadium de Cornellá. La reciente campeona de Europa afronta una de sus últimas pruebas antes del Mundial 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente introducirá cambios en su alineación titular en el último duelo de la ventana de selecciones. Sigue en directo en OKDIARIO el amistoso entre España y Egipto.
Sigue en directo el amistoso entre España y Egipto
España vuelve a pisar Barcelona para enfrentarse a Egipto en el que será el último amistoso antes de la lista de convocados para el próximo Mundial 2026. En un duelo que estaba previsto para disputarse en Qatar, el conflicto de Oriente Medio y la cancelación de la Finalissima han hecho que este partido se haya desplazado al RCDE Stadium de Cornellá. El estadio del Espanyol será testigo de lo que todo indica que será la penúltima aparición de la selección en España antes del Mundial. A falta de confirmación oficial, el último amistoso en territorio español antes del Mundial será en La Coruña contra Irak.
Así que después de arrasar a Serbia en La Cerámica, España buscará seguir con su inercia positiva de resultados y de paso confirmarse en el puesto número 1 del ranking FIFA de selecciones. En este partido, Luis de la Fuente apostará por rotaciones en el once titular. El seleccionador quiso mandar un mensaje a los que critican esta ventana de selecciones, que está sirviendo a los entrenadores para hacer las últimas pruebas antes del Mundial. «Como yo respeto a los clubes durante todo el año, pido respeto para nosotros en esta ventana que es muy importante», dijo el campeón de Europa y de la Liga de las Naciones con España.
Así que en OKDIARIO podrás seguir en directo todo lo que suceda antes, durante y después del España-Egipto que se disputa este martes 31 de marzo en el RCDE Stadium de Cornellá.
Min 55
Otra vez España
Buena presión de España y, primero Pedri, y después Ferran, están a punto de marcar. Después, Fermín pidió penalti tras caer dentro del área. El árbitro no pitó nada. Gran mejoría de España en esta segunda mitad.
Min 53
A punto Fermínnnnnnnn
Qué ocasión de Fermín. Se la llevó de rebote el jugador del Barcelona dentro del área y su disparo estuvo a punto de marcharse al fondo de la red. Se fue rozando el palo izquierdo de la portería de Egipto.
Min 51
Turno de Egipto
Ahora es Egipto el que lo intenta desde lejos. El disparo de Trezeguet se marchó alto por encima de la portería de David Raya.
Min 47
Buena jugada de Víctor Múñoz
Primera intervención de Víctor Múñoz. El extremo de Osasuna desborda por la izquierda, pero su centro no encuentra rematador. Ya mete medio el atacante.
Min 46
Comienza la segunda parte
Ya mueve el balón España, que busca el primero contra Egipto.
Cambios en España
Van a entrar Rodrigo, Fermín, Pedri y Víctor Muñoz en la segunda mitad. Se marchan Dani Olmo, Fornals, Carlos Soler y Lamine Yamal.
Min 45 +2
Final de la primera parte
Descanso en Cornellá. Se marcha España a los vestuarios después de una primera parte en la que no ha mostrado su mejor nivel. Pocas ocasiones y una muy clara de Egipto, que ha tenido la mejor de la primera parte. Marmoush estuvo a punto de marcar, pero su balón se topó con el palo.
Min 43
Uyyyy España
Buena jugada de España ahora. La puso Grimaldo desde la izquierda después de una buena combinación y Fathi apareció para despejar. La más clara de la selección.
Min 39
No domina España
Le está costando a España dominar el juego contra Egipto. Los centrocampistas de la selección no logran acaparar el balón y Egipto se crece. Regular primera parte de la campeona de Europa.
Min 33
Vuelve a intentarlo España
Sigue intentándolo España. Ahora es Barrenetxea el que ha intentado profundizar en la banda izquierda, pero no ha podido enviar un buen balón a Ferran. Se ha llevado un susto España y se intenta recomponer.
Min 29
¡Al palo Egipto!
Primera aproximación de Egipto y la mejor ocasión del partido para el cuadro visitante. Marmoush la estampó en el palo con un buen disparo desde fuera del área. A punto de marcar Egipto.
Min 20
Otra de España
Otra buena oportunidad de España. Lamine hizo un pase maravilloso a Dani Olmo, que la puso a Ferran y el delantero del Barcelona llegó una milésima tarde. Despejó bien el defensor de Egipto. Ronda el primero España.
Min 14
Lo intenta Olmo
Ahora es Dani Olmo el que manda el balón manso a las manos del portero Shobeir. Lo sigue intentando España mientras Egipto ni se acerca al área española.
Min 9
Fuerte golpe en el área de Egipto
Ibrahim está siendo atendido en el terreno de juego después de recibir un fuerte golpe en la cabeza en una falta que ha botado Grimaldo. Parece que se recupera.
Min 4
A punto Fornals
Ahora es Fornals el que la manda fuera después de recoger un balón dentro del área. Carlos Soler puso una falta y el balón se quedó perdido en el área pequeña. Empieza fuerte España.
Min 1
Primera de España
Primera ocasión de España en el primer minuto de partido. El disparo de Pedro Porro lo taponó un defensa de Egipto y después Ferran la mandó alta. Empieza fuerte la campeona de Europa.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca el España-Egipto en Cornellá. Pone el balón en juego el equipo visitante.
¡Suena el himno de España!
Suena el himno de España en Barcelona. La afición se vuelve loca con los acordes del himno nacional en Cornellá. Qué locura en el RCDE Stadium.
Ambientazo en Cornellá
Suenan las alineaciones y estalla el RCDE Stadium de Cornellá, que ya está lleno para la ocasión. España vuelve a Barcelona y la afición catalana está loca con la campeona de Europa. Esto empieza ya.
Debate en la portería
Hoy el portero titular de la selección será David Raya, teórico segundo meta y que está cuajando una temporada sobresaliente en el Arsenal. Ante Serbia, Unai Simón jugó los 90 minutos y parece que Joan García se podría quedar sin debutar.
🔒 Tres seguros bajo palos.#VamosEspaña pic.twitter.com/N8bWngB0As
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 31, 2026
El ranking FIFA en juego
España se juega contra Egipto seguir en el primer puesto del ranking FIFA. Una victoria en el amistoso de Cornellá le haría llegar al Mundial 2026 en el primer puesto de la clasificación. Una derrota haría peligrar este puesto si Argentina gana a Zambia.
Así están las gradas de Cornellá
Así están las gradas del RCDE Stadium de Cornellá a menos de media hora de que empiece el partido.
¡Las gradas se van pintando con nuestros colores!
#VamosEspaña pic.twitter.com/zU0DME2Em5
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 31, 2026
Barcelona con la selección
Barcelona se ha volcado con España con motivo de este amistoso que se disputará en Cornellá. «Es un día para unirnos todos», dicen los miembros de la plataforma ‘Barcelona con la selección’ a OKDIARIO. Consulta la noticia AQUÍ.
Calendario antes del Mundial
El partido contra Egipto será la antepenúltima prueba de España antes del inicio del mundial. El 4 de junio será el último partido en territorio español ante Irak en Riazor y el 8 de junio se enfrentará a Perú en el estadio Cuathemoc de Puebla.
Amistoso antes de la lista
Este amistoso contra Egipto será el último antes de que Luis de la Fuente dé la lista de convocados para el Mundial. Así que esta será la última oportunidad de algunos jugadores para ganarse un puesto en la convocatoria. Hoy se examinan jugadores como Mosquera, Huijsen, Porro, Carlos Soler, Fornals o Barrene.
Así está el vestuario
Así de espectacular luce el vestuario del RCDE Stadium de Cornellá para recibir a la selección española.
Nuestro vestuario en el RCDE Stadium.#VamosEspaña pic.twitter.com/a5TEiZ32R6
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 31, 2026
Ya hay alineación de Egipto
Egipto también hace oficial su alineación para el amistoso contra España. Marmoush, delantero del Manchester City, lidera el once. Este es el equipo: Shobier; Hany, Ibrahim, Fathy, Fattouh; M. Attia, Ashour; Lasheen, Zizo, Issa; y Marmoush.
Tenemos once de España
Luis de la Fuente revoluciona el once de la selección, en el que se mantiene Lamine Yamal. El equipo es el siguiente: David Raya; Porro; Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Soler, Fornals, Olmo; Lamine, Barrenetxea y Ferran.
👥 Nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘.#VamosEspaña pic.twitter.com/P00t53eqDX
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 31, 2026
Fiesta nacional en Barcelona
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del partido amistoso que enfrenta a España y Egipto en el RCDE Stadium de Cornellá. La campeona de Europa se da un baño de masas en Barcelona en el último amistoso antes de la lista de Luis de la Fuente. Te contamos todo en nuestro directo en OKDIARIO.
Min 58
La RFEF intenta parar los cánticos
La seguridad de la RFEF está hablando con la grada de Cornellá para que cesen los cánticos contra los jugadores de Egipto.