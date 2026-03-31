Barcelona se vuelca con la Selección: «Es un día para unirnos todos»

La selección española vuelve a Barcelona y lo hace, en parte, gracias al empuje de un grupo de jóvenes que lleva una década trabajando para que el combinado nacional regrese a la ciudad. Manel Hernández, Nacho Pla y Alberto Giral representan a esa generación que no se resignó a ver a España lejos de Cataluña.

«Somos unos jóvenes fanáticos de la selección española que vimos que en Barcelona era muy difícil juntarse para verla y decidimos montar una asociación para reunir a miles de personas», explican. Diez años después, su iniciativa no sólo ha llenado calles y pantallas gigantes, sino que ha contribuido a que España vuelva a jugar en la ciudad, algo que no ocurría con regularidad.

El camino no ha sido sencillo. «Recogimos más de 30.000 firmas en poco más de un mes para demostrar que Barcelona ansiaba un partido de la Selección”, recuerdan. Aquella presión fue el inicio de un trabajo constante con instituciones y clubes que acabó dando sus frutos en 2022 y que ahora se repite.

Un regreso con carga simbólica

Para los tres impulsores, el regreso de España a Barcelona tras años de ausencia tiene un valor especial. «La Selección estuvo 18 años sin venir mientras jugaba en ciudades más pequeñas. Ha costado mucho», reconocen. Sin embargo, la respuesta de la afición despejó cualquier duda: «Luis Enrique dijo que el ambiente aquí no lo había visto en su vida».

Ese respaldo popular es, para ellos, la clave. «Hay mucha gente joven con ganas de disfrutar de España. Es un día muy bonito en el que puedes sacar la bandera sin problemas», aseguran.

El fútbol como punto de unión

Lejos del ruido político, los tres insisten en el carácter integrador del deporte. «Este era el lema con el que fundamos la asociación: el deporte nos une a todos», subrayan. Y añaden: «Es un día para olvidarse de la izquierda o la derecha y animar todos al mismo equipo».

En esa línea, defienden que el ambiente vivido en anteriores citas se repetirá: «No pasó nada en 2022 en el amistoso contra Albania y estamos seguros de que tampoco sucederá ahora».

El reto de llenar las calles

Uno de sus grandes objetivos sigue siendo llevar el fútbol a la calle. «Queremos instalar pantallas gigantes durante todo el torneo, como sucede en cualquier ciudad del mundo», explican. Sin embargo, denuncian dificultades administrativas: «Nunca ha habido problemas en nuestros eventos, pero no entendemos por qué hay adversidad hacia lo rojigualdo».

Pese a ello, no tiran la toalla: «Ahí estaremos para dar el empujoncito y que la gente pueda ver a la Selección, sea donde sea».

Confianza plena en la selección

En lo deportivo, el optimismo es total. «Somos los mejores y lo vamos a conseguir», afirman sin titubeos sobre el próximo Mundial. También valoran positivamente a Luis de la Fuente: «Tiene un perfil humilde, muy empático y muy patriota. Es el tipo de entrenador que necesita esta selección».

Mirando al Mundial 2030

Con el horizonte del Mundial 2030, Barcelona también quiere reivindicar su papel. «El estadio más grande de España está aquí y el ambiente con la Selección también», defienden, en referencia al Camp Nou como posible sede de la final. Aunque admiten que «lo lógico sería el Bernabéu», tienen claro su deseo: «Que la final sea en España».

Diez años después de empezar, el balance es claro, pero aún quedan metas por cumplir: «Nos falta un partido oficial aquí y que la selección vuelva al Camp Nou. Entonces ya podremos jubilarnos”. Porque, como repiten, todo empezó con una idea sencilla que hoy sigue vigente: «El deporte nos une a todos».