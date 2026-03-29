Zubimendi se cae del España-Egipto por molestias en la rodilla

Martín Zubimendi se perderá el España-Egipto por unas molestias en su rodilla derecha, según ha comunicado este domingo la Federación. El centrocampista del Arsenal abandona la concentración de la selección española antes del viaje de los de Luis de la Fuente a Barcelona para el partido amistoso del próximo martes en el estadio Cornellá (18:00 horas).

«Martín Zubimendi causa baja en la concentración de la Selección Española por unas molestias en su rodilla derecha. Para no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del Arsenal FC están informados de todo el proceso», comunicó la RFEF.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Martín Zubimendi causa baja en la concentración de la @SEFutbol a causa de unas molestias en su rodilla derecha. ℹ️ Más información: https://t.co/nV1PaUZfpk #VamosEspaña pic.twitter.com/DwmaxAXvGE — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 29, 2026

El centrocampista vasco jugó los últimos 13 minutos del amistoso de España frente a Serbia, cuando ya marchaba con el 3-0 definitivo. Zubimendi era titular en la posición de pivote durante la larga lesión de Rodri Hernández, pero este contratiempo lastra aún más los planes de De la Fuente, que ya tuvo que prescindir de Mikel Merino, también del Arsenal, por su lesión en el pie.

Zubimendi, que no fue titular y apenas disputó un cuarto de hora en el partido del pasado viernes ante Serbia, tenía opciones de serlo contra Egipto en Barcelona. Es un hombre fuerte para Luis de la Fuente. De hecho, el propio seleccionador elogió el trabajo de Zubimendi cuando hizo lo propio con Rodri, al catalogarle, como el mejor del mundo en su posición. «Con el permiso de Zubimendi, tenemos a los dos mejores», añadió De la Fuente.

El partido contra Egipto se disputará en un Barcelona desatada para ver a la selección española tras cuatro años de ausencia en la Ciudad Condal. España no jugaba en Cataluña desde 2022, cuando disputó un amistoso frente a Albania y, ahora, volverá para medirse a Egipto. Un encuentro que servirá a los de ñ para seguir probándose de cara al Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de las dudas iniciales de la Federación, la afición ha respondido y se colgará el cartel de no hay billetes en el encuentro contra Egipto.