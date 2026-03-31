España – Egipto: fiesta nacional en Barcelona

Que España llegue a Barcelona, Cataluña, no debería ser noticia, pero, tristemente, en este país en el que vivimos, que la selección española juegue en esta zona geográfica siempre resulta llamativo. La política suele empañar lo que toca y provoca que los aficionados que sienten con orgullo al combinado nacional tengan muy complicado poder ver en directo a sus jugadores. La última vez fue en un amistoso en 2022 contra Albania. Ahora, el equipo de todos regresa al RCDE Stadium de Cornellá para medirse a Egipto (21:00 horas).

España afronta el último test previo a conocer la convocatoria del Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, este amistoso es mucho más importante de lo que pueda parecer. Luis de la Fuente está examinando a cada uno de sus jugadores para terminar de perfilar la lista de 26 futbolistas que buscarán la segunda estrella.

Tras firmar un gran encuentro ante Serbia, donde España ganó 3-0 en Villarreal, Luis de la Fuente apostará por mover el equipo para seguir haciendo pruebas. David Raya apunta a la portería, por lo que habrá que ver si debuta Joan García. En defensa, podría estrenarse como titular Mosquera, mientras que Víctor Muñoz, tras debutar con gol, tiene muchas opciones de salir de inicio.

El único contratiempo es la baja de Martín Zubimendi. El mediocentro del Arsenal, que disputó poco más de un cuarto de hora ante Serbia, abandonó este domingo la concentración a causa de unas molestias en la rodilla, que invitaron al cuerpo técnico a no correr ningún tipo de riesgo con un futbolista que tiene sitio fijo en Estados Unidos, México y Canadá. Es un valor seguro.

Un test con intención

Egipto, su rival de este martes, también estará en el Mundial, encuadrado en un grupo junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, y llega tras imponerse por 0-4 a Arabia Saudí en su último amistoso, selección que, precisamente, se cruzará con España en la fase de grupos, junto a Uruguay y Cabo Verde.

Es una buena piedra de toque para España, aunque la baja de Mohamed Salah reduce el potencial de un equipo que fue cuarto en la última Copa África, que sólo ha perdido tres de sus últimos 19 partidos internacionales -todos en el presente curso- y que únicamente se ha enfrentado una vez a la selección española: el 2-0 de Raúl González y José Antonio Reyes en 2006.

A su seleccionador, Hossam Hassan, le preocupa el cansancio acumulado tras el viaje de siete horas desde Yeda, donde disputaron su anterior amistoso, hasta Barcelona. Se esperan cambios en el once respecto al equipo que goleó a Arabia Saudí, con la intención de poner a prueba el gran momento que atraviesa España, que ha ganado 31 de sus últimos 38 partidos en la etapa de Luis de la Fuente.

El portero Mohamed El-Shenawy y los defensas Rami Rabia u Hossam Abdel aparecen como posibles novedades, mientras que Omar Marmoush, delantero del Manchester City, será la principal referencia ofensiva en el RCDE Stadium.

España – Egipto: posibles onces