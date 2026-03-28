Louzán responde a las provocaciones desde Argentina por la Finalissima: «Nos vemos en el Mundial»

Rafael Louzán ha respondido a las provocaciones desde Sudamérica acerca de una supuesta victoria de Argentina en la Finalissima. A pesar de que la selección albiceleste puso todo tipo de trabas para no jugar el partido ante España, el presidente de la CONMEBOL encendió la mecha de la polémica después de insinuar que España abandonó a la hora de presentarse. Un discurso que el presidente de la RFEF no pasó por alto a la hora de dar más detalles de lo que ocurrió para llegar hasta la cancelación.

«Argentina es bicampeón de la Finalissima». Así de concluyente fue Alejandro Domínguez tras confirmarse que la pelea por la segunda edición del título no se iba a celebrar. Aunque ellos siempre justificaron que tanto ellos como la AFA querían disputar el encuentro en un terreno neutral, el poco margen de maniobra ocasionado por la guerra de Oriente Medio no fue suficiente para que aceptaran jugar en el Santiago Bernabéu, escenario propuesto por la UEFA.

Entre tantas discrepancias, en Sudamérica atribuyen que la culpa siempre fue por la «poca cooperación» por parte de la RFEF para ofrecer soluciones que aprobasen ambas partes. Sin embargo, Louzán aseguró que España siempre ofreció alternativas para jugar la Finalissima: «Bueno, eso es una broma, ¿no? Es una broma. Que quede muy claro que España ha puesto todo para que esta Finalíssima se pudiera jugar y no pusimos ninguna condición. Quedó demostrado de manera palmaria el interés que España tenía en jugarla. Si los otros no lo han tenido, no lo sé. Creo que vamos a jugarla en algún momento; quiero entender, pero si no, nos veremos en el Mundial», confesó en la Cadena Ser.

En lugar de jugar ese partido, España dio una exhibición ante Serbia este viernes en un amistoso por 3-0. El próximo martes, los de Luis de la Fuente jugarán ante Egipto en la última prueba antes del Mundial. La Finalissima queda apartada hasta que acabe la aventura en Estados Unidos, pero las provocaciones desde el otro lado del charco añaden morbo si finalmente se acaba jugando.