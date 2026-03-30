Alineación de España contra Egipto: David Raya juega en casa

La alineación de España para el encuentro amistoso que disputará ante Egipto en el RCDE Stadium tiene su principal foco en la portería, donde David Raya apunta a ser el guardameta titular del combinado nacional frente al conjunto africano. Si ante Serbia, el pasado viernes, el titular fue Unai Simón, que jugó los 90 minutos, en esta ocasión el catalán, además natural de Cornellà, apunta a salir de inicio. Cabe recordar que fue precisamente en este escenario donde debutó como internacional en 2022, en un amistoso ante Albania.

En defensa también habrá muchas novedades. De hecho, lo más probable es que Luis de la Fuente cambie por completo la línea defensiva. Pedro Porro podría ser titular en el lateral derecho, mientras que en el izquierdo jugaría Alejandro Grimaldo. La pareja de centrales estaría formada por Huijsen y Mosquera. No obstante, no se puede descartar a Laporte o Cubarsí.

En el centro del campo, y sin Zubimendi, Rodrigo apunta a repetir en la medular, con Fornals o Carlos Soler y Dani Olmo por delante. En ataque, Víctor Muñoz se ha ganado ser titular tras debutar con gol, pero Ferran Torres, su asistente, también pide, mientras que por la izquierda Yeremy Pino también apunta al once. La principal referencia ofensiva podría ser Borja Iglesias o el jugador del Barcelona. Lamine Yamal podría descansar.

Test para el Mundial

Este amistoso será el último que jugará España antes de que Luis de la Fuente dé a conocer la convocatoria de la selección española para disputar el Mundial, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, este encuentro ante Egipto, al igual que el del pasado viernes frente a Serbia, solo tiene de amistoso que no hay nada en juego a nivel deportivo, aunque sí servirá para convencer al seleccionador de que merecen estar en la lista de 26 que se anunciará en mayo.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el amistoso ante Egipto: David Raya; Pedro Porro, Huijsen, Mosquera, Grimaldo; Rodrigo, Fornals o Soler, Dani Olmo; Víctor Muñoz o Ferran Torres, Yeremy Pino y Borja Iglesias.