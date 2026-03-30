Consulta cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo el partido amistoso España - Egipto Este España - Egipto es un partido amistoso que se jugará en el RCDE Stadium, la casa del Espanyol La selección española se impuso a Serbia por 3-0 hace unos días en el Estadio de la Cerámica

España afronta el último amistoso de este parón internacional que ha sido movidito para los de Luis de la Fuente, ya que hay que recordar que iba a disputar sus encuentros en Qatar -frente a Argentina en la Finalissima y contra Egipto-, pero finalmente el primero de ellos fue cancelado. Finalmente, el choque ante los egipcios salió adelante, pero se tuvo que cambiar de ubicación y de fecha, por lo que finalmente se acordó que se jugase en el RCDE Stadium. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el partido de la selección española de fútbol masculino.

Horario del España vs Egipto: cuándo juega la selección española

La selección española de fútbol masculino se enfrenta a Egipto en el segundo y último partido amistoso de este parón internacional. El combinado que dirige Luis de la Fuente llega a este choque tras haberse impuesto por 3-0 a Serbia hace unos días en el Estadio de la Cerámica. Aquella noche marcaron Víctor Muñoz, que debutaba, y Mikel Oyarzabal, que se marchó con un doblete. La gran incógnita ahora es si se estrenará como internacional Joan García, pero también está la mala noticia de Martín Zubimendi, que ha dejado la concentración de España por lesión.

A qué hora empieza el amistoso España – Egipto

Después de que las federaciones española y egipcia llegaran al acuerdo de mover el amistoso de sede la FIFA informó que este choque entre España y Egipto se jugaría este martes 31 de marzo. Y es que este choque se iba a disputar este lunes en Qatar, pero el problema bélico que se está viviendo en Oriente Medio provocó que se cancelase. Pese a ello, se consiguió cerrar este duelo, que se jugará en el RCDE Stadium en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que el balón ruede de manera puntual en la casa del Espanyol.

Dónde y cómo ver gratis el España vs Egipto en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que juegue la selección española de fútbol masculino en fases de clasificación y amistosos fue RTVE. Esto quiere decir que el España – Egipto se podrá ver por televisión en directo a través del canal de La1. Esta es una gran noticia para todos los aficionados del combinado nacional, ya que podrán disfrutar gratis por TV mediante el ente público este duelo que se juega en el RCDE Stadium.

Todos los aficionados que siguen a la selección española de fútbol masculino allá donde vaya y todos los amantes de este deporte en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Egipto que corresponde al segundo amistoso de este parón de selección a través de la app RTVE Play. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. El ente público también pone a disposición de todos los usuarios su página web para que puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el RCDE Stadium.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este segundo partido amistoso que jugarán los hombres de Luis de la Fuente. Narraremos en directo y en vivo online desde una hora y media antes del inicio del choque el resultado, goles y minuto a minuto del España – Egipto y una vez se escuche el pitido final en el RCDE Stadium publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las mejores reacciones que nos lleguen desde Cornellá por parte de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Egipto

Por otro lado, todos los aficionados de la selección española de fútbol masculino que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este vibrante España – Egipto que corresponde al segundo partido amistoso de este parón de selecciones deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Onda Cero, Radio Marca, RNE, la Ser o la Cope conectarán con Cornellá para narrar el minuto a minuto de todo lo que haga el combinado nacional en el RCDE Stadium.

En qué estadio se juega el partido España – Egipto

El RCDE Stadium, situado en el municipio de El Prat de Llobregat, será el estadio donde se jugará este emocionante amistoso España – Egipto que sirve a los de Luis de la Fuente para ajustar las últimas teclas de cara al Mundial 2026 del próximo verano. Este campo, que es la casa del Espanyol, fue inaugurado en 2009 y tiene capacidad para recibir a algo más de 38.500 aficionados, esperándose este martes una gran entrada y un ambientazo para ver a la selección española de fútbol masculino.