¿Por qué no se juega hoy la Finalissima entre España-Argentina?

La Finalissima entre España y Argentina, actuales campeonas de Europa y América, prometía convertirse en uno de los partidos por excelencia en el mundo del fútbol. Sin embargo, el partido, que estaba fijado para el pasado 27 de marzo en Doha, no pudo disputarse por el conflicto armado que azota actualmente Oriente Medio. A pesar de que se exploró todas las vías para intentar jugar el choque en otro escenario, donde el Santiago Bernabéu cobró fuerza para acoger el espectáculo, finalmente el partido se suspendió por no llegar a un acuerdo entre la UEFA, Conmebol, Qatar, que tiene los derechos del encuentro, y ambas Federaciones.

Por qué se canceló la Finalissima España – Argentina

Una vez tomada la decisión, que se produjo el pasado 15 de marzo, la UEFA a través de su página web explicó los motivos de la suspensión: «Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia».

La institución, en su anuncio, aseguró que exploró todas las posibles vías para la disputa del partido, pero «todas ellas fueron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino»: «La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó. La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada. Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada».

La única contrapropuesta realizada por la AFA fue jugar el partido «después del Mundial», pero España se negó por completo por no disponer de fechas disponibles. «Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable. Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada», concluyó la UEFA en el comunicado.

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It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule. 👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

Contra quién juega España

Tras la suspensión oficial de la Finalissima entre España y Argentina, la RFEF se movió rápidamente para buscar dos enfrentamientos para este parón de selecciones, que sirvieran además para coger ritmo de cara a la próxima cita mundialista, que se disputará del próximo 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos.

Dicho y hecho. La selección española se enfrentará a Serbia durante este próximo viernes 27 de marzo, a partir de las 21:00 horas, en La Cerámica; y a Egipto el próximo martes 31 de marzo en el RCD Stadium, a partir de las 21:00 horas. Dos partidos donde tendremos la oportunidad de disfrutar del juego del combinado de Luis de la Fuente y del debut, salvo sorpresa mayúscula, de Joan García, portero del FC Barcelona.

¿Cuándo se jugará la Finalissima?

Tal y como destacó la propia UEFA en el comunicado, la edición del 2026 de la Finalissima queda suspendida definitivamente después de no poder llegar a un acuerdo con la Federación Argentina de Fútbol. Cabe destacar que la actual campeona es, curiosamente, la selección de Scaloni, pues en su anterior edición 2022 venció de forma contundente a Italia, por 0-3, en Wembley, con los tantos de Lautaro Martinez, Angel Di María y Paulo Dybala.