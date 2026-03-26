La controvertida respuesta de Marcos Llorente a aquellos que le llaman «bicho raro»

La vida fuera del fútbol de Marcos Llorente da mucho que hablar. Más allá de ser un titular indiscutible para el Atlético de Simeone y un habitual en las listas de España con Luis de la Fuente, el centrocampista se ha acostumbrado a mostrar y ejercer sus hábitos de salud con todo el mundo. Una práctica viral a raíz de sus famosas gafas y sus discursos acerca de la importancia de adaptarse a los ciclos solares.

«La gente sabe el estilo de vida que llevo y no creo que deba seguir dando explicaciones», razonó a raíz de que el pasado domingo recibiera cánticos sobre ello en el Santiago Bernabéu. Entre sus discursos sobre la inutilidad con las gafas de sol y los protectores solares y luces de color rojas en su casa, entre otras muchas cosas, Llorente no se ve un deportista con prácticas raras: «Para mí los raros son el resto. Yo soy normal, pero hago cosas que no son comunes hoy en día. Entiendo que hago algo que no es fácil de seguir para el resto de la sociedad, pero deberían hacerlo, y es lo que llevamos haciendo muchos antes que en esta vida actual», explicó.

Su accesorio más favorito han sido las gafas de sol amarillas, algo que siempre ha llevado puestas antes y después de los partidos. Las críticas en redes sociales han sido siempre intensas, pero Llorente siente que sus hábitos son fruto de años de estudios e investigaciones: «Lo aprendí de gente que realmente le preocupa nuestra salud, que va más allá de lo que se estudia ahora. Si te lo explican bien, tiene todo el sentido del mundo. Es más sensato vivir de forma natural que artificial, que es lo que estamos haciendo ahora», explicó en Sport Marcos Llorente.

A pesar de que es de los pocos deportistas que tienen esas rutinas, el rojiblanco quiere ser precursor: «Quiero ayudar, que la gente no se crea todo y que experimente lo que les vaya bien. Yo hago lo más natural del mundo, somos seres naturales y vivimos en un mundo natural. Lo artificial no es ni lo correcto ni lo saludable. Las gafas no me molestan, pero tampoco es natural y eso no es bueno para nadie. En un momento del día no pasa nada, pero no para vivir así toda la vida», recalcó.

Sobre su rutina de no tener vida nocturna, Llorente se defiende: «Me molesta de ella que haya una luz con un pico muy grande y simula como si fuera mediodía. Si te da esa luz a medianoche, tu cerebro y cuerpo no entienden de relojes. Se creen que es de día cuando la realidad es que tienes que dormir». También respondió por qué está tantas horas expuesta al sol: «Es un problema si te pasas todo el año sin ver el sol y luego vas en agosto y te pones siete horas bajo el sol en la playa. Es como si no entrenaras y en agosto haces 200 kilos de sentadillas y te rompes las rodillas. Con el sol pasa lo mismo», zanjó.