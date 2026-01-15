Marcos Llorente: «No recomiendo usar gafas de sol y no creo en los protectores solares»

Marcos Llorente vuelve a la carga en las redes sociales, esta vez respondiendo a varias preguntas que le hicieron sus seguidores en Instagram. El jugador del Atlético de Madrid insiste en varias de sus ideas acerca de la salud y deja claro que no va a callarse ni a achantarse pese a lo que puedan decir sobre él. Asegura que lleva años estudiando todo esto y de ahí que quiera compartirlo para aquellos que deseen cuidarse como él.

«Si eres inteligente, no te recomiendo usar gafas de sol. Si te vas a poner a mirar el sol a mediodía, póntelas. Por eso lo de inteligente. Lojos son sensores de luz, no solo para ver: informan al cerebro de la hora real del día. Las gafas de sol bloquean y distorsionan la señal solar, desajustando el ritmo circadiano. Menos luz en los ojos es igual a menos serotonina de día y menos melatonina de noche. Esto empeora sueño, recuperación, energía y salud mitocondrial. Usarlas a diario crea más inflamación y peor tolerancia solar con el tiempo. El sol es información, no un enemigo. Nada entre el sol y tus ojos… salvo aire», dice.

«No, no creo en los protectores solares. Creo en un cuerpo diseñado para convivir con el sol, no para huir de él. El sol no es el problema. El problema es vivir encerrados, bajo luz artificial, con mala alimentación y luego exponerse de golpe esperando que un químico proteja. El cuerpo humano se adapta al sol cuando se expone con sentido, progresión y respeto por los ritmos naturales.

Bloquear el sol es bloquear información clave para hormonas, mitocondrias y reparación celular. Si sientes que te empiezas a quemar pues te pones a la sombra, de toda la vida. Es todo mucho más sencillo amigo», añade. En cuanto al frío, Marcos Llorente expone que «no enferma» y va más allá. «Lo que enferma es un sistema inmunológico débil y vivir encerrado. El frío es un estímulo natural. La fragilidad es moderna.

Las teorías de Marcos Llorente

El jugador del Atlético de Madrid explica por qué hace todo lo que hace: «Siempre me ha interesado mucho la salud, creo que sin ella no somos nada. Y no nos damos cuenta hasta que tenemos un susto. No se trata de vivir 100 años, si no que le tiempo que pasemos en este mundo sea de calidad. Por otra parte creo que no estaba haciendo las cosas del todo bien hasta hace 3-4 años que conocí a Carlos Stro. Ahí empecé a entender la importancia de los ritmos circadianos y como la luz influye en tu salud. No veo la tele, me aburre, sólo veo y leo cosas sobre salud (la de verdad)».

Se ha dado a entender en ocasiones que Marcos Llorente era terraplanista, algo que niega. «La mierda de las redes sociales. Las redes sociales son un sitio curioso. Basta con que cuatro o cinco tontos digan una mentira, la repitan, y de repente esa mentira se convierte en verdad para muchos. Me han llamado terraplanista mil veces. Nunca lo he dicho. Nunca lo he defendido. Ni siquiera lo soy. Pero da igual. En redes no importa lo que seas, importa lo que otros dicen que eres. Y mucha gente prefiere repetir etiquetas que escuchar a la persona. Esto dice más del sistema y de quienes consumen sin pensar que de la persona a la que señalan. Yo sigo siendo el mismo fuera de aquí:

coherente, tranquilo y con criterio propio. Lo demás es basura digital.

Las redes no reflejan la realidad. Reflejan lo fácil que es manipularla», comenta.

Y por último expresa cómo se siente sobre todas estas creencias y las críticas que recibe: «No necesito gustar a todo el mundo. No soy extremo, soy coherente con lo que pienso. Que a otros les incomode, no es mi problema.

Que piensen lo que quieran. Yo estoy en paz con mis decisiones. Nunca he intentado encajar. Intento estar bien. No busco aprobación. Busco salud y coherencia. La gente siempre llama extremo a lo que no entiende. Yo sigo a lo mío. Que no te entiendan no te hace estar equivocado».

«No es valentía. Es que prefiero ser coherente conmigo mismo que vivir buscando aprobación. La mayoría de la gente no dice lo que piensa por miedo a caer mal. Yo ya acepté hace tiempo que no voy a gustar a todo el mundo. Cuando tienes claras tus convicciones, las críticas dejan de doler. El precio de callarte es mucho más alto que el de que te insulten. No voy contra nadie. Voy a favor de lo que creo. Y el que quiera entender, que entienda», finaliza.