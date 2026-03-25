Mario Martín: «En la Sub-21 no hay egos, todos nos llevamos muy bien»

Mario Martín, jugador del Getafe e internacional con la selección española Sub-21, ha analizado su momento personal y la evolución del combinado nacional en una entrevista concedida a Okdiario desde la concentración de los de David Gordo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. España juega dos partidos clasificatorios contra Chipre, a domicilio, y frente a Kósovo en Alcalá de Henares.

El futbolista atraviesa una etapa muy positiva, tanto a nivel individual como colectivo. «Estoy muy, muy contento. El trabajo del equipo y el mío individual está siendo muy bueno», aseguró, destacando el esfuerzo del grupo y su intención de mantener la línea hasta final de temporada.

En cuanto a los objetivos en el presente curso, Mario Martín apuesta por la ambición sin perder el foco en el día a día. «Los retos hay que ponérselos lo más alto posible», explicó, aunque insistió en que su prioridad es seguir creciendo como jugador y que los resultados lleguen como consecuencia del trabajo.

Uno de los aspectos que más valoró fue la cohesión dentro de la Sub-21, donde muchos jugadores comparten trayectoria desde categorías inferiores. «Tenemos un grupo increíble, jugadores top y un ambiente muy bueno. No hay egos», afirmó, señalando la unión del vestuario como una de las claves del rendimiento del equipo.

Además, destacó el papel del seleccionador David Gordo, del que resaltó su exigencia táctica y competitiva. «Nos pide dar el 100%, estar bien posicionados y competir siempre al máximo», comentó, subrayando su satisfacción con el rol que desempeña dentro del equipo.