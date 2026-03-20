David Gordo y la amenaza de Marruecos sobre Pitarch: «En ocasiones es pan para hoy y hambre para mañana»

David Gordo recibió el testigo de Luis de la Fuente en tiempo y forma. Se marchó el seleccionador de la Absoluta, tras ofrecer la lista de convocados para los amistosos ante Serbia y Egipto, y dio paso al de la Sub-21, también para comunicar su convocatoria para los encuentros ante Chipre y Kosovo. El primero en Larnaca, el segundo en Madrid y ambos pertenecientes a la clasificación para el Europeo Sub-19.

La semana fantástica de Thiago Pitarch se cierra con su convocatoria con la selección española. No con la Sub-21, pese a entrar en los planes de David Gordo, sino con la Sub-19, para buscar la clasificación al Europeo 2027. «Quiero ensalzar que quiera jugar con España. Está preparado para jugar con la Sub-21, lo ha demostrado. Pero la Sub-19 se juega la clasificación para el Europeo y todo está consensuado», aseguró.

«A Thiago Pitarch le veo preparado para todo. Tiene condiciones para ser el futbolista que quiere ser. Si sigue haciendo las cosas bien llegará a la Absoluta. No me ha sorprendido la irrupción que ha tenido. Tenemos muy buena materia prima en España. Me alegro mucho de que en su club le den la oportunidad de jugar con el primer equipo. Los jugadores españoles están muy bien preparados porque trabajan con grandes entrenadores desde que son muy jóvenes».

«Nos duele que Iker Bravo no venga, pero tenemos que trabajar para que estén los que mejor momento atraviesan. A nivel profesional no lo debe estar pasando bien. Le animo a que siga trabajando y no se desanime, que siga con el sueño de vestir la camiseta de la Selección Absoluta».

«Ha pasado por circunstancias muy duras. Tenía ganas de que viniera. Ha pasado por circunstancias muy duras y eso ha sido lo que le ha impedido estar. En condiciones normales hubiera venido porque tiene cualidades para ello. No se ha rendido, ha seguido trabajando y creo que vamos a disfrutar mucho de él en la selección española».

«La gestión de la Federación ha sido perfecta. Es una decisión personal también de los jugadores. Tenemos que hacer que se sienta parte de un proyecto importante y es lo más importante. Lo que ofrezcan otras selecciones no lo controlamos. Nosotros ofrecemos lo que ofrecemos. En ocasiones puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros ofrecemos posibilidades para que crezcan y se desarrollen».