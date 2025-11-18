Gonzalo lidera a una España que afianza su liderato

Gonzalo García, con un nuevo gol, lideró a la España de David Gordo en Rumanía para conseguir otra victoria en la clasificación para el Europeo sub-21 de 2027 y afianzar un liderato cada vez más español. La selección española sub-21 culmina un parón perfecto con dos grandes victorias, nueve goles a favor y cero tantos en contra.

Otra vez Gonzalo. Otro gol de cabeza del delantero del Real Madrid y de la selección española sub-21. Su tanto ante Rumanía abrió el camino hacia la victoria de un combinado que cada vez demuestra más seguridad. Los tres puntos en campo rumano dejan claro que los de David Gordo van muy en serio con esta nueva etapa. Su partido más serio y completo desde que llegó al banquillo.

Esquivel, en portería, Fresneda, Mosquera, Jacobo Ramón y Valle en defensa, Chema, Mendoza y Canales en el centro del campo, y arriba Mayenda, Jesús Rodríguez y Gonzalo García fue el once con el que salió David Gordo en Rumanía. Con cambios y el equipo mantuvo grandes sensaciones una vez más.

Fue Gonzalo el líder y el encargado de comenzar con paso fuerte en suelo rumano. En el minuto 17 de partido y tras un gran centro de Fresneda, el delantero del Real Madrid cabeceó el primer palo y anotó un gran gol con una de sus grandes cualidades. Imparable para hacer el 0-1.

El segundo de la selección española sub-21 llegó en el minuto 53 y lo transformó un Fresneda que cuajó un gran partido. Tras un pase de Mayenda, el lateral sentenció el partido en Rumanía. En el tramo final de partido, Jon, Pablo García, Mario Martín, Jan Virgili e Iker Bravo tuvieron minutos.

España, con esta victoria, es muy líder en su camino hacia el Europeo sub-21 de 2027. Ya tienen 15 puntos los de David Gordo afianzando su liderato. Cinco más que Finlandia y 12 más que los rumanos.