David Gordo: «A Gonzalo le viene muy bien todo lo que sea jugar»

David Gordo compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Las Rozas para analizar su lista de la selección española sub-21 con las novedades del regreso de los jugadores que disputaron el Mundial sub-20 y la bajada desde la absoluta de Jesús Rodríguez.

«A Gonzalo le viene muy bien todo lo que sea jugar y aquí se siente muy cómodo. No hay más que ver el buen rendimiento que tiene con nosotros. Estamos muy contentos de poder contar con él. No está teniendo todos los minutos que a él le gustaría, es una evidencia, porque todos siempre quieren jugar y para nosotros que tuviera más continuidad sería bueno para nosotros; pero cuando ha venido ha rendido bien. Además, se ha convertido en uno de los nuestros, es un jugador que siempre aporta», comenzó señalando David Gordo en sala de prensa.

«No está en la lista y no es un tema que me preocupe. Estoy más preocupado por otras ausencias que me hubiera gustado que tuvieran cabida. Unos por lesión y otros por pocos minutos. Aquí buscamos que todos los jugadores estén disponibles con voluntad de conseguir la clasificación para el Europeo», dijo sobre las ausencias.

Sobre Bernal: «Marc es uno de los nuestros, pero no está viviendo una situación cómoda en este momento. Con pocos minutos. Y hemos traído la lista que consideramos que más nos va a ayudar a conseguir seis puntos trascendentales para nuestra clasificación».

«Es un futbolista superprofesional a pesar de su edad, y sabe el contexto. Con lo joven que es, necesita jugar. Con nosotros va a tener esa oportunidad y aprovechará cada entrenamiento y partido para seguir creciendo y mejorando. Él es inteligente y sabe que venir con nosotros es bueno para él», comentó David Gordo sobre Jesús Rodríguez.

«A Mosquera lo conozco desde que tenía 14 años. Es una de mis debilidades, porque es una persona espectacular. Es un chico muy inteligente y sabe lo que es mejor para él; y estamos convencidos de que está en un proceso muy bueno y va a ser un jugador muy importante en la selección española», comentó el seleccionador sub-21.

«El fútbol necesita una adaptación continua. Y él ha demostrado que ha salido a un club nuevo y se está adaptando muy bien. Eso demuestra su capacidad y su inteligencia. Es un chico con un futuro muy bueno, pero tiene que seguir trabajando y está en ese camino», culminó sobre Jan Virgli, una de las grandes novedades.