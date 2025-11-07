Jesús Rodríguez vuelve con la selección española sub-21

Nueva lista de David Gordo, la tercera de la selección española sub-21 en esta nueva temporada, con las novedades del regreso de los jugadores que disputaron el Mundial sub-20 y la vuelta de Jesús Rodríguez tras ser convocado por la absoluta en las anteriores listas. El combinado español afronta este tercer parón internacional del curso con el objetivo de sumar seis puntos para seguir liderando su grupo en la clasificación hacia un nuevo Europeo de la categoría. España se medirá a San Marino y Rumanía, y se concentrará en Lugo durante toda la próxima semana.

Otras de las novedades de esta lista es la de Jan Virgili, que ya jugó el Mundial sub-20 con España, pero que debuta con la sub-21 en esta lista. También entra Jon Martín en defensa. Y regresan los Iker Bravo, Fran González, Pablo García, Rodrigo Mendoza y Peio Canales.

La selección española sub-21 cerrará 2025 con la ventana de noviembre, una ventana en la que disputará dos encuentros de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027 con el objetivo de seguir en lo más alto del Grupo A. España jugará en Lugo ante San Marino el viernes 10 (20:45 horas) y el martes 14 lo hará a domicilio, en Sibiu, ante Rumanía (18 horas).

Los internacionales españoles quedarán citados el lunes 10 de noviembre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se desplazarán, en avión, a Santiago de Compostela. De ahí se viajará por carretera a Lugo, donde, ya el mismo lunes por la tarde, se llevará a cabo el primer entrenamiento. La selección sub-21 trabajará toda la semana en la ciudad amurallada y regresará a Las Rozas el viernes después del partido ante San Marino, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos. Ya en la Ciudad del Fútbol, está previsto que se entrene sábado y domingo y el lunes se viajará a Rumanía para ejercitarse, por la tarde, en el estadio municipal de Sibiu.

Lista de convocados de España Sub-21