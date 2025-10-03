David Gordo: «La convocatoria de Gonzalo le viene bien a él y a nosotros»

Tras Luis de la Fuente le llegó el turno a David Gordo. De seleccionador a seleccionador. Gordo sigue los pasos que en su día recorrió De la Fuente como técnico de España Sub-21, que se enfrentará a Noruega y Finlandia, el primer partido amistoso y el segundo clasificatorio para el Europeo. La lista de David está condicionada por el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile en mitad de la temporada.

Al otro lado del océano se han ido hasta seis nombres potenciales de la Sub-21. Iker Bravo, Pablo García, Fran González, Rodrigo Mendoza, Joel Roca y Peio Canales, que acudieron a la primera lista del seleccionador en la pasada ventana, pero no formarán parte de la expedición española. «El Mundial sub-20 no es una complicación para nosotros. Que los jugadores vayan al Mundial es una señal de que se está haciendo bien el trabajo. Nosotros estamos encantados con esta convocatoria», inició David Gordo.

La lista la lidera un Gonzalo García al que la Sub-21 le sirve como balón de oxígeno tras haber disputado apenas 70 minutos en lo que va de temporada con su club, el Real Madrid. «Es un futbolista que sé que la selección absoluta está pendiente. No vamos a descubrir a Gonzalo. Sabemos lo que ha venido haciendo durante su trayectoria como futbolista. Tiene capacidad para estar en la selección. Nos viene bien a nosotros y le viene bien a él poder disfrutar de minutos».

También destaca el regreso de Marc Bernal. El futbolista sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco externo de la rodilla izquierda en agosto de 2024, lo que le mantuvo de baja durante más de un año. «Es un futbolista al que conocemos muy bien. Es un jugador importante para nosotros. Creo que es bueno para ambas partes. Estamos muy contentos de poder contar con él», finalizó David Gordo.