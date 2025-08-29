Quién es Jesús Rodríguez: su edad, de dónde es, en qué equipos ha jugado y quién es su familia

Luis de la Fuente ha anunciado en la mañana del viernes la lista de convocados de la selección española para los encuentros ante Bulgaria y Turquía, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de 2026. La gran novedad, además de los regresos de Carvajal y Rodri y la ausencia de Joan García, es la inclusión del debutante Jesús Rodríguez entre el grupo de 26 elegidos.

El joven jugador tendrá la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de España, aunque ya había sido llamado por la sub-21 el curso pasado. El combinado nacional, que se concentrará en Las Rozas la semana que viene, debuta en su camino hacia el Mundial ante Bulgaria. Lo hará en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía (capital del país) a las 20:45 horas del jueves 4 de septiembre. La Selección repetirá como visitante para su segundo compromiso del parón. Los de Luis de la Fuente se medirán el domingo 7 de septiembre (20:45 horas) a la Turquía de Arda Guler en Konya.

Quién es Jesús Rodríguez

El seleccionador español ha premiado el gran rendimiento de Jesús Rodríguez en el Como en su lista de convocados para el primer parón de selecciones de la temporada 2025/26. Una irrupción en la élite que se complementa con sus éxitos en categorías inferiores, como el Europeo Sub-19 que conquistó el pasado verano. El jugador está brillando en Italia a las órdenes de Cesc Fàbregas. El entrenador español está optando por el talento nacional en un equipo que también cuenta con Álvaro Morata entre los 26 convocados. En el último partido liguero del Como también fueron de la partida el ex canterano madridista Jacobo Ramón y el ex culé Álex Valle.

En qué posición juega Jesús Rodríguez

El español Jesús Rodríguez destaca por su velocidad en banda, regate y descaro para enfrentar a los defensores rivales. Puede actuar como extremo en ambas bandas, aunque su posición predilecta es partiendo desde el lado izquierdo del ataque; desde donde puede armar el disparo con la derecha en sus diagonales hacia al área rival. En el Como, en cambio, Cesc Fàbregas está optando por situar a Jesús en una doble mediapunta junto al zurdo Nico Paz. En el esquema de Luis de la Fuente, su rol será el de revulsivo en la posición de extremo para dar descanso tanto a Lamine Yamal como a Nico Williams.

Cuántos años tiene Jesús Rodríguez

Nacido el 21 de noviembre de 2005, Jesús Rodríguez aterriza en la selección española con solo 19 años de edad. El atacante del Como es el tercer jugador más joven de la lista, únicamente superado en juventud por los 18 años de Pau Cubarsi y Lamine Yamal. Su velocidad y desborde vienen a sustituir el rol de Yéremy Pino, uno de los habituales de Luis de la Fuente para agitar el partido desde el banquillo.

En qué equipos ha jugado Jesús Rodríguez

Después de un paso por la cantera del Sevilla, donde no contaron con él en el paso a la etapa cadete, Jesús Rodríguez llegó a la cantera del Real Betis como juvenil tras dos años en el A. D. Nervión. En el conjunto verdiblanco, tras pasar por el Juvenil A y salir cedido al Calavera, logró el ascenso a Primera Federación con el filial y alternó el Betis Deportivo y el primer equipo la pasada temporada. Su buen rendimiento en la Liga no pasó desapercibido. El Betis no pudo retener a su nueva perla, que se marchó traspasada al Como por 22,50 millones de euros fijos y alrededor de seis en variables.

Quién es la familia de Jesús Rodríguez

El fútbol, como suele suceder, está muy ligado a la familia de Jesús Rodríguez. Cristobal, su padre, fue su entrenador en sus primeros pasos con el balón en el Atlético Oromana, equipo de su ciudad. Los Rodríguez Caraballo crecieron en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Noelia, madre del jugador, y Cristobal sueñan también con que su hijo Juan debute con el primer equipo del Real Betis. El hermano menor de Jesús Rodríguez juega como ‘9’ en el Liga Nacional de Real Betis, con el objetivo de compartir terreno de juego con su hermano mayor al estilo de los Williams.