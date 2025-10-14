Gonzalo rescata a una nueva España que ya es líder

Cuando todo se tuerce para la nueva España Sub-21 de David Gordo, Gonzalo García. El reloj agonizaba de manera desigual. Muy rápido para la Rojita y tremendamente lento para Finlandia, que defendía su ventaja como podía ante el ímpetu español. El caudaloso río de ocasiones españolas desembocaba en goles. Hasta que Gonzalo García se movió entre bambalinas para asistir a Mayenda en el primer acto y culminar él mismo la remontada en el segundo. Asistencia y gol en tres minutos.

Victoria y liderato de la Sub-21 que se sitúa líder de su grupo. El Europeo, un paso más cerca. Gonzalo sacó a España de un problema gordo. La Sub-21, mermada por las bajas de los convocados para el Mundial Sub-20, se complicaba su camino al Europeo y por ende a los Juegos a falta de cinco minutos. Acudió el delantero al rescate de un equipo que poco a poco asienta las bases. Lo que está claro es que Yarek y Mosquera son el eje atrás y Gonzalo el puntero arriba.

La primera parte fue igualada. Finlandia no renunció a tener la pelota e incomodar mucho a los españoles sobre todo en la primera media hora, donde los de Gordo apenas pudieron inquietar la portería rival. Así, la mejor ocasión fue para Finlandia, con un inoportuno resbalón del guardameta Ander Astralaga y Yarek sacando el disparo a puerta vacía de Liimatta.

España, bajo la batuta de Chema Andrés en el medio, le fue tomando el pulso al choque poco a poco y el tramo final fue de mucho mayor dominio, aunque las acometidas tampoco fructificaron en grandes ocasiones más allá de un cabezazo de Yarek que se fue por poco y un balón perdido en el área que no pudieron rematar ni Carvalho no Rodelas.

David Gordo decidió meter más mordiente ofensivo con la entrada de Dani Rodríguez por un centrocampista más defensivo como Mario Martín, pero el que encontró el gol fue su rival. Una buena internada por la derecha de Ylitolva terminó con un pase que Yarek empujó a la red pasada la media hora. El partido se puso cuesta arriba y la Rojita se lanzó con todo, encerrando a un combinado finlandés que ya optó decididamente por aguantar su valioso botín.

Chema Andrés y Yarek no pudieron cazar otro balón perdido en el área y los minutos iban corriendo en contra de los locales que acabaron encontrando al final premio a su insistencia. Primero, Gonzalo García, trabajador toda la tarde pero sin acierto ofensivo, supo revolverse en el área para meter un pase que Mayenda remató a bocajarro para hacer el 1-1 en el minuto 90. España se lanzó y logró la remontada en una jugada de fe de Alex Valle que recuperó un balón perdido para que Alex Jiménez conectase en el corazón del área con el delantero del Real Madrid, que no perdonó para sellar los tres puntos y el liderato del Grupo A con pleno de puntos.