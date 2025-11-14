Gonzalo García mantiene la calma. Si bien es cierto que esperaba haber jugado más minutos de la mano de Xabi Alonso, especialmente tras el Mundial de Clubes realizado en Estados Unidos, el canterano está convencido de que antes o después tendrá la oportunidad de sumar más protagonismo. El delantero encadena tres encuentros sin sumar un solo minuto, pero sigue teniendo claro que debe continuar trabajando para cuando el entrenador donostiarra estime oportuno contar con sus servicios.

Gonzalo suma 108 minutos desde que comenzó la temporada y ha participado en nueve encuentros. En uno fue titular, ante el Espanyol, mientras que en el resto lo máximo que ha jugado han sido 16 minutos, frente al Oviedo en la segunda jornada de Liga. Una participación pobre que, sin embargo, no le hace desesperar.

Gonzalo sigue manteniendo su idea de que no se equivocó al quedarse en el primer equipo del Real Madrid esta temporada. A pesar de haber tenido ofertas de otros clubes donde, posiblemente, habría tenido más minutos, la posibilidad de fichar en el primer equipo del conjunto blanco no la iba a desaprovechar. Ahora, solo necesita que Xabi Alonso le dé la oportunidad de demostrar su valía, tal y como sucedió en el Mundial de Clubes.

No obstante, no se le pasa por la cabeza bajar los brazos y buscar una salida en el mercado de invierno. Si bien es cierto que en enero serán varios los clubes que lleguen a Valdebebas pidiendo su cesión, ni el club ni el jugador quieren separar sus caminos por el momento. De hecho, ambas partes esperan que Xabi, antes o después, le dé más minutos.

Gonzalo sólo necesita minutos

Gonzalo es el tipo de jugador que casi todo lo hace bien, dentro y fuera del campo. Educado, correcto, atento… un joven que sabe pasar desapercibido cuando toca, pero que no duda en dar un golpe sobre la mesa cuando le dejan demostrar que merece un sitio en el primer equipo del Real Madrid. Eso ocurrió durante el Mundial de Clubes, donde fue titular en los seis partidos, marcó cuatro goles -siendo el máximo anotador del torneo- y repartió una asistencia. Y la historia continúa ahora en el vestuario madridista, donde Kylian Mbappé ha decidido apadrinarle: de alguna manera, el francés se ha convertido en su hermano mayor dentro de la caseta.

Desde dentro del vestuario explican que Gonzalo es un chico tranquilo y centrado, siempre dispuesto a aprender de los pesos pesados de la plantilla. Escucha con atención los consejos de jugadores como Carvajal o Valverde, referentes del equipo dirigido por Xabi Alonso, y al mismo tiempo está muy pendiente de las indicaciones de Mbappé, uno de sus mayores modelos a seguir.

El francés ha decidido guiarle, y Gonzalo está encantado de recibir la ayuda de uno de los mejores futbolistas del mundo. Mbappé le corrige y aconseja en cada entrenamiento, asegurándose de que el delantero madrileño siga creciendo y mejorando.

«Kylian es una persona muy humilde y cercana, como el resto de los compañeros. Nos ayudamos entre todos. Más allá de lo que me pueda decir, también aprendo mucho simplemente observándole: cómo entrena, cómo juega… Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Es una pasada compartir vestuario con él», confesaba Gonzalo a OKDIARIO el pasado mes de octubre en una entrevista concedida a este medio.