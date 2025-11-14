Una España colosal golea a San Marino y se luce en Vigo

La España de David Gordo se lució en la noche de este viernes en Lugo después de golear a San Marino por 7-0 en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Europeo sub-21. El partido del cuadro español fue colosal y se mantiene líder con 12 puntos, tres más que Finlandia. Jan Virgili fue el mejor con un doblete antes de la hora de partido para dejar el encuentro sentenciado. También marcaron Carvalho, Iker Bravo, Marc Guiu, Jesús Rodríguez y Pablo García.

España tenía que ganar en Lugo a una débil San Marino. Pero David Gordo no se fio y salió con todo. Fran González en portería, Fresneda, Jon, Jacobo y Obrador en defensa, Carvalho, Mendoza e Iker Bravo en el medio, y arriba Virgili, Mayenda y Gonzalo García. Una nueva España sub-21 que está ilusionando con esta generación de tanta calidad.

El partido empezó muy bien para la selección española sub-21. Marcó el primero Jan Virgili a los 19 minutos de juego. Y fue un golazo. Inmejorable debut del jugador del Mallorca. Está en un gran momento y desde la frontal la puso en la escuadra. 1-0.

El dominio era totalmente español. Pero hasta el descuento de la primera mitad no llegó el segundo. Fue Miguel Carvalho con un disparo lejano. La pelota tocó en un defensa y se la desvió al portero rival. San Marino estaba bien encerrado en la primera parte. Aun así el partido ya se iba sentenciado al descanso. 2-0.

En la segunda parte aparecieron los espacios. Y España se destapó dejando constancia de su gran eficacia de cara a gol. Fue Jan Virgili de nuevo el autor del 3-0 con su doblete personal. Realizó una pared fabulosa con Pablo García y anotó un gol brillante lleno de calidad. 3-0. El delantero del Betis entró al descanso junto a Canales.

El cuarto llegó en el 68 y lo hizo Iker Bravo. 4-0. Y a partir de ahí llegó la sangría para completar la goleada. Jesús Rodríguez, recién ingresado al campo junto a Guiu, recuperó una pelota en el área rival y Bravo no falló a portería vacía.

Marc Guiu hizo el 5-0 en el 77 y Jesús Rodríguez anotó el 6-0 dos minutos después. Los cambios entraron con hambre al césped del Anxo Carro y España estaba devorando a San Marino. Se le estaban cayendo los goles a la selección de David Gordo. El propio Jesús provocó un penalti en el 86 y Pablo García lo transformó, en el rechace, para firmar el definitivo 7-0.