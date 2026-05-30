Vingegaard certifica su triunfo final en el Giro de Italia firmando una exhibición en Piancavallo

Jonas Vingegaard cierra su primer Giro de Italia con un nuevo triunfo, el quinto en esta edición, ganando en Piancavallo la penúltima etapa. Lo ha hecho con una auténtica exhibición, atacando a 10,5 kilómetros de meta y marchándose en solitario hacia la gloria. El danés ha sido el protagonista indiscutible de la Corsa Rosa en este 2026. Rey de la montaña, apuntándose todas las etapas de alta montaña y dejando claro que sólo Pogacar es capaz de superarle. Sin el esloveno en este Giro y sin Evenepoel, lo más parecido a un rival que ha tenido ha sido Félix Gall, que acaba segundo a más de cinco minutos en la general, completando el podio Jai Hindley, a 6:25. Este domingo se darán el habitual paseo triunfal por Roma, en la etapa que pondrá el broche a la carrera.

De esta forma, Vingegaard se convertirá en el campeón de la 109º edición del Giro de Italia y completará la triple corona, con la consecución de su cuarta grande, tras ganar el Tour de Francia en 2022 y 2023 y después de la Vuelta a España que logró el pasado verano. Al contrario de lo que sucedió en Madrid, donde no pudo subirse al podio debido a la cancelación de la última etapa por el boicot propalestino, sí que podrá disfrutar en Roma de su espectacular triunfo.

Vingegaard culminó este sábado en victoria su definitivo ataque entre los favoritos del pelotón. Llegó a 10,5 km de meta, cuando arrancó en busca de Crescioli, que era cabeza de carrera. Cuando más dura picaba la carretera en Pincavallo, el danés se lanzó con todo en busca de su quinto triunfo. Arrancó y nadie le pudo seguir. Fue un epílogo a lo visto durante este Giro.

Hasta llegar a ese desenlace con el maglia rosa en modo cazador, esta penúltima etapa pasó por distintos episodios. No tardaron en verse ataques al iniciarse la marcha. El Visma-Lease a Bike se había puesto a tirar fuerte del pelotón desde el kilómetro 38 y evitaba sustos, consiguiendo disminuir la renta de los siete fugados. Sin embargo, aguantaron hasta el final, hasta la subida a Piancavallo.

En ese contexto de doble ascenso destacó el español Igor Arrieta junto a un Ludovico Crescioli que animó el cotarro a 11 km de la meta con un ataque, mientras que, por detrás, en el grupo de gallitos el neerlandés Lemmen se había convertido en escudero del líder de su equipo, un Vingegaard a punto de realizar su ofensiva final.

Así, el danés cazó finalmente a Crescioli y puso la guinda a su espectacular Giro. Cuando en la sesión de este domingo recorra las calles de la capital de Italia, el ciclista del Visma entrará en el selecto club de los ganadores de las tres grandes vueltas del calendario internacional. A su lado en el podio final de Roma estarán Gall y Hindley, después de haber batallado en esta jornada sabatina a través del Piancavallo para asegurarse dichas posiciones.