Huijsen: «No tenemos miedo a Argentina»

Dean Huijsen habló con OKDIARIO desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante la concentración que los hombres de Luis de la Fuente están llevando a cabo para los partidos amistosos contra Serbia y Egipto. Finalmente, el combinado nacional disputará dos encuentros sin nada en juego, aunque en un primer momento este mes de marzo se iba a celebrar la Finalissima contra Argentina.

La Federación Española de Fútbol puso todo de su parte para que este encuentro, que en un primer momento se iba a disputar en Qatar, saliera adelante. La opción de jugar en Oriente Medio se descartó por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero desde Las Rozas se pusieron sobre la mesa múltiples alternativas para sacar adelante el partido. España quería jugar; Argentina, no.

Tras el plantón, desde Argentina han bromeado con la idea de que España no quería disputar el encuentro. Incluso la CONMEBOL se ha sumado asegurando que la campeona es la albiceleste por incomparecencia del combinado nacional. Una versión muy alejada de la realidad y de la sensación que hay en el vestuario español, donde siempre se ha tenido claro que querían jugar y que no tienen miedo a nadie.

«Yo, por ejemplo, miedo no tengo y creo que el equipo tampoco. Habría sido un partido bonito, pero no se pudo jugar», asegura Huijsen en la entrevista concedida a OKDIARIO. Además, tiene claro que «esperan» ganar a la albiceleste si se enfrentan en el Mundial de Estados Unidos.

Ese posible cruce solo podría darse en dieciseisavos o en la gran final. Si ambas selecciones ganan sus respectivos grupos, únicamente se verían las caras en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo 19 de julio, fecha marcada para la final del torneo. Veremos si la Finalissima se juega finalmente por partida doble.