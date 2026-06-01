El actor Luis Lorenzo y su mujer Arancha Palomino se enfrentan a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía y a más de diez años de prisión por parte de la acusación particular en el juicio que ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid por un supuesto caso de maltrato, detención ilegal y estafa a la tía de su exmujer, ya fallecida.

A su llegada a los juzgados, el actor ha reiterado su confianza en la justicia, aunque se ha quejado de que todo el caso «es un despropósito», mientras que su abogada, Beatriz Uriarte, ha criticado “una condena social”. “¿Cómo es posible que se acuse a dos personas que contrataron a dos cuidadoras que ahora son las que dicen que la tía Isabel ha sido maltratada o que ha sido vejada?”, sostiene.

En las cuestiones previas, la defensa ha pedido incorporar informes periciales para tratar de acreditar la inocencia de los acusados, mientras que el letrado de la cuidadora ha reclamado la nulidad de las actuaciones por supuesta vulneración de derechos durante su declaración del 15 de junio de 2022.

Empresa de las cuidadoras acusa al actor

La empresa responsable de la atención de Isabel Suárez ha ratificado en el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer, Arancha Palomino, las graves deficiencias en los cuidados que recibía la anciana, que se quejaba constantemente al estar «llena de llagas» y no disponer de lo imprescindible para su aseo, como pañales o pasta de dientes para su dentadura.

La Fiscalía y la acusación particular atribuyen a los procesados un presunto maltrato a la mujer mayor, a la que trajeron desde Asturias de visita y habrían mantenido aislada desde mayo de 2021 «de forma sistemática» y sometida a un «trato vejatorio», mientras, supuestamente, controlaban su patrimonio hasta su fallecimiento tres meses después.

En los interrogatorios, un técnico de control de la empresa de cuidados ha descrito que el coordinador del servicio le trasladó su desesperación con la familia porque “no hacían nada”. “Había una señora que no tenía lo básico para ser atendida: ni pañales, ni cremas, ni comida, ni medicamentos.

Una de las cuidadoras ha añadido que, en una ocasión, la víctima le comentó que se veía obligada a bajar al baño comunitario de la urbanización, situado en el garaje, porque su sobrina no le permitía utilizar el baño de la vivienda. También ha indicado que la mujer presentaba con frecuencia moratones que se atribuían a supuestas caídas.

Uno de los hermanos de la fallecida ha relatado que, desde que se la trasladó a Rivas (Madrid) en marzo de 2021, perdió todo contacto con ella, sin responder a llamadas ni mensajes. «No sabíamos nada de ella, si estaba viva o muerta», ha expuesto, insistiendo en que su hermana estaba como «una moza» y que se la llevaron a Madrid “en contra de su voluntad”.

Otra de las hermanas ha señalado que Isabel no quería ir a Madrid y que la engañaban para conseguirlo. «Su sobrina la volvía loca, loca, loca porque la chillaba. La llamábamos y nunca estaba disponible y nos desafiaban si volvíamos a llamar», ha narrado.

También han declarado varios agentes de la Guardia Civil comisionados para acudir al domicilio tras la denuncia familiar, aunque no pudieron entrar. El actor Luis Lorenzo y Arantxa Palomino se negaron a permitir el acceso al entender que no existía orden judicial y alegando que la anciana estaba en buen estado.

Durante el tiempo que pasó en Rivas-Vaciamadrid, la anciana sufrió un acusado empeoramiento físico, con aparición de úlceras, desnutrición y una deshidratación muy severa. La autopsia detectó niveles 200 veces superiores de cadmio y 20 veces más de manganeso en sangre, lo que motivó la apertura de una investigación judicial.

Hasta 10 años de cárcel

Los acusados afrontan una petición de la Fiscalía de seis años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la solicitud a diez años de cárcel para el actor y once para su exmujer. La defensa, ejercida por el abogado Juango Ospina, reclama la absolución de ambos y recuerda que todo el proceso empezó acusándoles del homicidio de la anciana, y tan grave acusación se vino abajo quedando en un delito de maltrato.

La letrada Beatriz Uriarte ha concluido: «Aquí únicamente nos encontramos ante un procedimiento que podrían ser unas vejaciones”». A continuación, la abogada ha denunciado que «en este procedimiento, como en tantos otros, ha llegado la condena social antes que la sentencia que tienen que dictar los jueces».

La Fiscalía pide para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino seis años de prisión por el delito contra la integridad moral y el delito continuado de administración desleal. El 28 de junio de 2021, la mujer murió en el domicilio de los acusados sin que se haya podido esclarecer la causa concreta del fallecimiento.

La acusación particular, representada por el abogado Jaime Sanz de Bremond, reclama para el actor diez años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, otro de detención ilegal o coacciones y el de maltrato habitual en el ámbito familiar. Para Arantxa Palomino solicita once años de cárcel por esos mismos delitos y por un delito adicional de falsedad en documento oficial.

La defensa de Luis Lorenzo pone en el foco a las cuidadoras de la anciana

«¿Cómo es posible que se acuse a dos personas que contrataron a dos cuidadoras que ahora son las que dicen que ha sido maltratada o que ha sido vejada? Aquí no estamos hablando de malos tratos, aquí estamos hablando de si existía o no una falta de higiene. Si esas dos personas contrataron a dos cuidadoras para que se encargasen de su higiene, ¿cómo es que realmente no se les realizaban esos cuidados?», ha añadido la letrada.