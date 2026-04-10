El Barcelona recupera a De Jong para el derbi contra el Espanyol y confirma que Pedri no sufre lesión

El Barcelona ha recibido dos grandes noticias este viernes con De Jong y Pedri en el entrenamiento sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del partido de Liga que se disputará en el Camp Nou este sábado contra el Espanyol. El holandés recibirá el alta médica y podrá tener minutos ante el cuadro perico.

De Jong ya está listo para poder volver a jugar con la camiseta del Barcelona después de mes y medio fuera de los terrenos de juego tras caer lesionado a finales de febrero. El mediocentro holandés ya hizo el pasado jueves una parte del entreno junto al grupo y este viernes ya ha completado la sesión.

De Jong ha sido felicitado por todos sus compañeros en el inicio del entrenamiento de este viernes antes del duelo de Liga contra el Espanyol y en las próximas horas recibirá el alta médica. Volverá a entrar en la convocatoria de Hansi Flick, aunque se espera que no sea titular y tenga minutos en la segunda mitad para ir entrando de manera progresiva en el equipo.

De Jong y Pedri tienen el OK médico

La primera buena noticia en el Barcelona ha sido la de De Jong, pero la segunda es la de Pedri. El canario ha confirmado en el entrenamiento de este viernes que no sufre ninguna lesión. Se ha entrenado con normalidad y Hansi Flick podrá contar con él ante el Espanyol. Aunque también se espera que sea suplente para llegar más fresco al duelo de Champions League del próximo martes.

Hay que recordar que Pedri tuvo que marcharse en el descanso de la ida de los cuartos de final de la Champions el pasado miércoles en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Presentaba una pequeña sobrecarga muscular y Hansi Flick no quiso arriesgar con él lo más mínimo. Demasiados minutos acumulados en sus piernas. No pasó pruebas médicas y ha quedado confirmado que fue un cambio por precaución y que no sufre lesión alguna.