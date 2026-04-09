Cubarsí vuelve a quedar retratado en Europa

No es la primera vez que una gran noche europea le queda demasiado grande a Pau Cubarsí en el Barcelona. El joven central de tan solo 19 años volvió a ser protagonista en otro duelo de Champions League, de nuevo para mal, ésta vez sin que sus compañeros pudieran resolver la papeleta. Cubarsí ya vivió otra expulsión en los octavos de final de la pasada Champions y esta semana ante el Atlético de Madrid volvió a dejar a su equipo con diez, para el 0-2 colchonero que compromete enormemente la eliminatoria a los culés.

El Barcelona estaba siendo superior a los colchoneros durante prácticamente todo el primer tiempo, momento en el Pau Cubarsí tomó partido. Fue una buena pelota hacia Giuliano, que controlaba y se iba directo al arco de Joan García seguido del joven central culé. La pelota se le queda algo atrás y Cubarsí contacto con su pierna, cayendo al suelo el colchonero. El árbitro pita falta y le muestra inicialmente la tarjeta amarilla.

La cosa no quedó ahí. El VAR entró de oficio, revisó la jugada y recomendó al árbitro principal que comprobara que era último hombre, por lo que cambió la amarilla por la roja directa. El central no daba crédito pero el contacto fue evidente y era el último hombre. Cubarsí volvía a dejar con diez a su equipo y aún restaba por jugarse 45 minutos. Para colmo, en esa acción Julián Álvarez marcó un golazo de libre directo para el 0-1.

En el segundo tiempo, al completo en inferioridad, el Barcelona terminó naufragando y el Atlético haciendo más sangre. Fue Sorloth el que transformó un excepcional centro de Ruggeri para poner el 0-2 en el marcador. Era el primer tiro entre los tres palos de los colchoneros en el segundo tiempo pese a la superioridad numérica.

Pero esta no es la primera noche aciaga de Cubarsí, sí la primera que cuesta un mazazo para los culés. La pasada temporada de Champions League, el central protagonizó otra acción comprometedora, ésta yendo al suelo con dureza siendo nuevamente el último hombre. Corría en aquel entonces el minuto 22, dejando a su equipo alrededor de 70 minutos con uno menos.

En aquella ocasión, para suerte del joven central, el Barça respondió con creces a la inferioridad numérica, ya que logró sacar el partido adelante incluso jugando a domicilio, en Portugal. Raphinha hizo el 0-1 en el minuto a la hora de partido y, en la vuelta, ya en igualdad numérica, sentenciaron con un 3-1 en el Camp Nou.

«Una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado», destacó este jueves Pau Cubarsí tras su expulsión en Champions y el 0-2 del Atlético de Madrid al Barcelona, resultado en el que tuvo una gran incidencia el central, dejando mermado a sus compañeros en un partido muy físico: «Aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. Adelante, con esfuerzo y determinación, nunca bajaremos los brazos».

Con su edad, 19 años, la capacidad de evolución y madurez de Cubarsí aún es muy muy amplia, algo que queda patente en partidos donde la exigencia europea es muchísimo mayor. Por suerte para el joven y el Barça, sus compañeros tendrán oportunidad de revertir lo vivido en el Camp Nou este pasado miércoles, Cubarsí no estará con ellos.