Iturralde rabia como nunca y explota para defender al Barcelona: «¡Es un escándalo!»

Iturralde González perdió los papeles durante el Barcelona-Atlético de la ida de los cuartos de final de la Champions League. El ex árbitro montó en cólera después de que István Kovács no señalara penalti por mano de Pubill dentro del área rojiblanca en la que fue la gran jugada polémica del partido. Finalmente, el equipo de Simeone acabó impartiendo justicia en el marcador con el 0-2 obra de Sorloth, que condena a los de Flick al milagro el próximo martes en el Metropolitano.

El Barcelona-Atlético de Madrid de los cuartos de final de la Champions League no estuvo exento de polémica. Con 0-1 en el marcador y cerca de la hora de partido, Juan Musso cedió un balón con el pie a su compañero Pubill para que sacara dentro del área pequeña (una práctica habitual del Atlético) y el central cogió el balón con la mano antes de sacar de portería. Los jugadores del Barcelona apenas reclamaron la acción sobre el terreno de juego, pero tras emitirse la repetición, muchas han sido las voces que han catalogado esta jugada como un «escándalo». ¿El motivo? Según ellos, Kovács debió señalar penaltis.

Uno de los comentaristas radiofónicos que montó en cólera fue Iturralde González, árbitro durante la época de Negreira y que, según desveló su asistente Jon Núñez Fernández a la Guardia Civil, comió y cenó con el ex vicepresidente de los árbitros y ‘empleado’ del Barcelona antes del Clásico de 2011 que se saldó con 5-0 a favor del cuadro culé. Años después, el ex árbitro imparte cátedra desde los micrófonos de la Cadena SER.

Iturralde explota por el Barcelona

«En un saque de meta, tú con la mano no puedes hacer eso. El balón está parado. Es penalti clarísimo y luego dicen de los árbitros españoles. Es muy grave. Es una cosa de una interpretación de un árbitro», dijo Iturralde González visiblemente enfadado después de que Kovács decidiera no pitar penalti tras considerar que no estaba el balón en juego y el que lo había puesto en movimiento era Pubill.

⚠️@itu_edu sobre el PENALTI que pedía el Barça por mano de Pubill #BarçaAtleti #UCL ✋ «ERA PENALTI, CLARÍSIMO, PENALTI» ➡️ «Esto es un ERROR TÉCNICO GIGANTE, de verdad, INCREÍBLE, ES UN ESCÁNDALO» pic.twitter.com/ri7ODtblng — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 8, 2026

«Esto es un error técnico gigante, de verdad, es increíble. Es un escándalo», afirmó un Iturralde González que también dejó claro que para él era uno de los errores más graves de los últimos años. «Es un error tan grande técnico, que es de los errores técnicos más grandes… buf, no voy a decir en años. El árbitro es el que lo ve, que es el internacional y va a ir al Mundial. Si no sabe controlar las pulsaciones, que se dedique a pitar juveniles», afirmó durante su intervención.

«No sabe la regla y Pubill la ha cogido sin estar concentrado. Es una jugada diáfana sin jugadores por delante. Balón parado, saca Musso y Pubill la coge con la mano. Es penalti», manifestó sobre la jugada polémica del Barcelona-Atlético de Madrid que ha servido a muchos seguidores culés para justificar la derrota sufrida que obliga a los de Hansi Flick, que también criticó el árbitro, a una remontada milagrosa el próximo martes en el Metropolitano.

Iturralde acusa a la UEFA

Minutos después, Iturralde González también habló en El Larguero y dejó claro que la UEFA ahora se pondrá del lado de los árbitros. «UEFA va a intentar ir a favor del árbitro y tergiversar las reglas en su respuesta al Barça», manifestó sobre la jugada polémica del partido.

🫵 📄 @itu_edu: «UEFA va a intentar ir a favor del árbitro y tergiversar las reglas en su respuesta al Barça» 🤨 «El árbitro no juzga intenciones… ¿O acaso quería Cubarsí hacerle falta a Simeone?» ✅ «Ningún penalti se hace con intención, pero la regla es la regla…» pic.twitter.com/7BqoEmV4OV — El Larguero (@ellarguero) April 8, 2026

«El árbitro no juzga intenciones… ¿O acaso quería Cubarsí hacerle falta a Simeone? Ningún penalti se hace con intención, pero la regla es la regla…», dijo el ex árbitro ciñéndose a la normativa.