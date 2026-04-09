Tebas también se propone acabar con los clubes ‘ricos’ de la Champions

¿Se acuerdan de la UEC, la Asociación Europea de Clubes que impulsó hace unos años Javier Tebas, uno de sus principales padrinos? Es la protagonista estos días de un nuevo ataque hacia la UEFA, hacia la Champions League, que busca un nuevo reparto más justo para la clase media del fútbol, un hachazo a los ingresos de los ‘ricos’ para una recaudación más justa para todos. Tebas está impulsando esta nueva propuesta para acabar con los clubes con más capital de la Champions con el fin de repartir más dinero al resto de equipos.

La UEC que apadrinó Javier Tebas como contraposición a la ahora denominada EFC, donde toman decisiones los clubes más poderosos del fútbol, está presionando a la UEFA por introducir un nuevo reparto entre los clubes de Champions League y el resto de competiciones, un reparto «más justo» para los equipos de clase media y baja, con el fin de hacer más justa cada una de las competiciones y que no continúen las diferencias ya históricas.

La propuesta de la UEC es revolucionaria por la cantidad que prevé modificar: quieren pasar de un reparto ‘solidario’ de 308 millones a 2.000. La UEFA dejó esta pasada temporada algo más de 3.000 millones de euros a repartir entre la totalidad de los clubes. De esa cuantía, solamente 308 fueron a parar a clubes que no habían participado en sus competiciones, un concepto denominado pagos de solidaridad que, a ojos de la UEC, son insuficientes.

La UEC quiere que esos 308 millones que se repartieron a los clubes no participantes crezcan hasta los 2.000 millones de euros y, ¿cómo? Con un reparto más justo para equipos tanto de Primera como de Segunda División de toda Europa.

El primer cambio que propone la UEC es en el reparto entre competiciones. La UEFA da a Champions, Europa y Conference League de su total de premios un 74, 17 y 9%, números que para la asociación que defiende Javier Tebas deberían pasar a ser de 50, 30 y 20%, tal y como avanzan en The Guardian. Así, el reparto sería del 85% para clubes de Primera y del 15% restante para los de Segunda, un trozo del pastel de 1.300 millones de euros esta temporada.

La UEC lo que propone es eliminar de raíz el ‘value pillar’, el concepto con el que se reparte hasta un 35% de la bolsa de premios en base al rendimiento histórico de clubes, una forma de mantener mejores pellizcos económicos a los clubes con mayor historia y rendimiento a lo largo de la competición, un claro golpe para los equipos punteros, sobre todo a los de las grandes ligas.

«Jugar en Europa es un sueño para miles de clubes de fútbol, pero la concentración de dinero en la cima plantea un serio riesgo de que las competiciones de clubes de la UEFA se vuelvan monótonas y predecibles, con los mismos clubes llegando a las rondas finales año tras año», comentan en The Guardian responsables de la UEC, que atacan a las grandes potencias europeas: «La UEC y nuestros clubes miembros sienten que hay otro camino, y si la UEFA y sus socios son lo suficientemente valientes como para mirar más allá del interés a corto plazo y la presión política de los clubes más poderosos de Europa, hay una discusión seria pendiente que promete beneficiar al fútbol europeo en su conjunto».