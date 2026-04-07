La Audiencia Nacional deja en ridículo a Tebas: el parón de los futbolistas por el partido en Miami fue legal

La Audiencia Nacional ha dejado en ridículo a Javier Tebas al rechazar que el paro de 15 segundos que los futbolistas hicieron en protesta por el partido en Miami sea una huelga ilegal. La Audiencia Nacional lo deja claro: es una manifestación del derecho a la libertad de expresión en conexión con el de libertad sindical.

El golpe es enorme para Javier Tebas, que se ha empeñado en criminalizar a los futbolistas de su Liga por ese parón. Los futbolistas, en la novena jornada de Primera División (17-20 de octubre de 2025), hicieron este parón de 15 segundos en protesta por la disputa del Villarreal – Barcelona en Miami. Ese encuentro se acabó cayendo (no se celebró en Estados Unidos), pero en ese momento sí se había anunciado que se jugaría allí.

Así, la Audiencia Nacional ha confirmado que ese gesto de los futbolistas se trata de una manifestación del derecho a la libertad de expresión en conexión con el de libertad sindical, tal y como defendió la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en la vista, en la Fiscalía pidió la desestimación de la demanda. Con ello, rechaza la petición de la Liga de Tebas de hacer creer que eso era una huelga ilegal.

Según la Liga, ese parón les causó un perjuicio de 8,7 millones de euros, pero la Audiencia Nacional le da un rejonazo enorme a Tebas. El paro tuvo nula trascendencia, no puede ser calificado como huelga y la sentencia hecha pública este martes afirma que, aunque los paros se hicieron durante la jornada de trabajo de los futbolistas, de acuerdo al Convenio Colectivo, se trató de un paro de «nula trascendencia» para el desarrollo de la jornada, que no puede ser calificado como huelga.

También entiende que la motivación de los paros fue clara, como expresó AFE, para protestar de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la Liga sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos y ante la falta de información y consulta a los directamente implicados sobre esta opción.

La Sala rechaza que la convocatoria de protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga y explica que, pese al goteo de comunicaciones entre AFE y la Liga, no se atendieron las reivindicaciones de información del sindicato de jugadores, que consideraba insuficiente, ya fuera por imposibilidad de reunirse o por entender la Liga que no podía anticipar información antes de aprobarse de forma definitiva el proyecto.

«Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la novena jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga», afirma el tribunal.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.