Tana Rivera, entre palomitas y Fran Rivera, pendiente del ruedo en la última tarde de toros de Roca Rey

Tana Rivera y Andrés Roca Rey se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento. Desde que, tras la pasada Semana Santa, saliera a la luz su relación, ambos han acaparado titulares y despertado una enorme expectación mediática. Aunque todavía no han protagonizado ningún posado oficial, sus apariciones públicas se han multiplicado en los últimos meses, especialmente en escenarios ligados al mundo taurino, donde su historia de amor se ha desarrollado con absoluta naturalidad.

La última estampa de la pareja llega desde Sanlúcar de Barrameda. Allí, el torero peruano volvió a enfundarse el traje de luces en una tarde marcada por la presencia de dos personas muy importantes para él: su novia, Tana Rivera, y Francisco Rivera, que siguió la corrida desde una posición privilegiada. Sin embargo, más allá de la actuación del diestro, fueron las diferentes reacciones de padre e hija las que terminaron captando la atención de los presentes.

Tana Rivera, el apoyo incondicional de Roca Rey

Desde que se hiciera pública su relación, Tana se ha convertido en una de las acompañantes más fieles de Andrés Roca Rey. Siempre que sus compromisos se lo permiten, la joven acude a las plazas para apoyar al torero, demostrando que comparte con él una pasión que forma parte de su historia familiar desde la infancia.

Hace apenas unos días, ambos eran vistos en la Real Maestranza de Sevilla, donde intercambiaron discretos gestos de cariño en el tendido. Una imagen que confirmó que, aunque prefieren mantener su vida privada lejos de los focos, tampoco tienen intención de esconder su relación.

En esta ocasión, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo volvió a ocupar su lugar entre el público para seguir de cerca la actuación de su novio en Sanlúcar. Rodeada de amigas y pendiente de cuanto ocurría en el ruedo, llamó especialmente la atención la tranquilidad con la que vivió una tarde que para muchos aficionados suele estar cargada de nervios.

Mientras Roca Rey se jugaba la vida sobre la arena, Tana fue fotografiada disfrutando de unas palomitas en la grada, una escena tan espontánea como inesperada que no pasó desapercibida. La imagen recuerda que la joven ha crecido vinculada al mundo del toro y acostumbrada a convivir con la tensión que rodea a esta profesión. Quizá por ello afronta las corridas con una serenidad que sorprende a quienes observan la escena desde fuera.

Además, la tranquilidad de Tana resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que ya ha vivido momentos especialmente delicados en la carrera de Andrés. La joven fue testigo de una de las cogidas más graves sufridas por el torero en los últimos tiempos, una experiencia que, lejos de alejarla de los ruedos, ha reforzado su apoyo incondicional.

La otra cara de la moneda: Francisco Rivera

Muy diferente fue la actitud de Francisco Rivera. El diestro permaneció durante buena parte de la corrida en el burladero, siguiendo cada movimiento de Roca Rey con gesto serio y semblante concentrado.

A diferencia de la aparente relajación de su hija, el marido de Lourdes Montes reflejaba en su rostro la tensión propia de quien conoce perfectamente los riesgos de la profesión. No en vano, además de admirar al peruano como figura del toreo, ahora existe un vínculo mucho más personal entre ambos.

La imagen de padre e hija viviendo la misma corrida desde perspectivas tan distintas terminó convirtiéndose en una de las instantáneas más comentadas de la tarde: Tana, relajada entre palomitas; Fran Rivera, atento a cada lance desde la barrera. Dos maneras opuestas de afrontar una faena, pero un mismo deseo compartido: que Roca Rey volviera a salir de la plaza por la puerta grande.